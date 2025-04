Szaleństwo na seansach "Minecrafta". Aktor przerwał pokaz i ostrzegł widzów

Latające jedzenie, piski, niekontrolowane okrzyki, a nawet udawanie kury, czy faktyczne wnoszenie zwierzęcia do sali kinowej - to wszystko dzieje się w Stanach Zjednoczonych na seansach "Minecrafta" jest aktualnie jedną z najgorętszych premier na całym świecie. O co chodzi? Gwiazdor produkcji postanowił to sprawdzić. Jack Black wparował do kina, przerwał pokaz i ostrzegł fanów.

