"Ostatni prom" (1989)

Akcja filmu "Ostatni prom" rozpoczyna się 12 grudnia 1981 roku, kiedy prom ze Świnoujścia do Hamburga wypływa w morze. Na pokładzie znajduje się grupa Polaków, którzy po zdobyciu paszportów starają się dostać do lepszego świata. O wybuchu stanu wojennego dowiaduje się wyłącznie kapitan, który zakazuje informowania o tym pasażerów, wydając rozkaz powrotu do kraju. Tak rozpoczyna się film Waldemara Krzystka .

Zdjęcie Kadr z filmu "Ostatni prom" / Renata Pajchel / East News

Kiedy pasażerowie dowiadują się o powrocie, na pokładzie podnosi się bunt. Sytuacja staje się jeszcze bardziej dramatyczna, gdy do statku podpływają niemieckie kutry, które przez megafony informują zgromadzonych o sytuacji w kraju, a pasażerowie zaczynają skakać wprost do morza.

Istotnym elementem fabuły jest wątek licealnego nauczyciela Marka Ziarno ( Krzysztof Kolberger ), który stara się przemycić na Zachód ważne dokumenty związane z NSZZ "Solidarność". Agenci SB obecni na promie starają się mu to uniemożliwić.

Wyraziste studium postaw i charakterów: spojrzenie na Polaków w obliczu stanu wojennego na przykładzie pasażerów promu płynącego do Hamburga w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku pisał Konrad J. Zarębski w "Gazecie Telewizyjnej".

Zdjęcie Kadr z filmu "Ostatni prom" / Renata Pajchel / East News

W filmie wystąpiła cała plejada gwiazd tamtych czasów, byli to m.in.: Jerzy Zelnik, Krzysztof Kolberger, Dorota Segda, Artur Barciś, Leon Niemczyk, Igor Przegrodzki, Anna Ciepielewska, Mirosław Konarowski, Ewa Wencel i Maciej Robakiewicz.

Zdjęcie Kadr z filmu "Ostatni prom" / Renata Pajchel / East News

"Rozmowy kontrolowane" (1991)

Premiera filmu "Rozmowy kontrolowane" miała miejsce dokładnie 13 grudnia 1991 roku, a więc równo dekadę po wprowadzeniu stanu wojennego. Jest to kontynuacja przygód Ryszarda Ochódzkiego, głównego bohatera filmu "Miś" (1981) Stanisława Barei.

Bareja zmarł w 1987 roku, a kontynuacji słynnego dzieła nieżyjącego kolegi podjął się Sylwester Chęciński . Reżyser był kojarzony do tej pory przede wszystkim z kultową trylogią o losach Kargula i Pawlaka - "Sami swoi" (1967), "Nie ma mocnych" (1974) i "Kochaj albo rzuć (1977). Tytuł "Rozmowy kontrolowane" nawiązuje do komunikatu, który słychać było w słuchawkach podczas rozmów telefonicznych w czasie stanu wojennego. Twórcy postanowili odważnie sięgnąć do konwencji komediowej, zrywając z martyrologicznymi stereotypami.

Wideo youtube

Twórcy udało się zgromadzić doborową obsadę. Oprócz Stanisława Tyma (Ryszard Ochódzki) w filmie wystąpili m.in. Irena Kwiatkowska (ciotka Lusia), Alina Janowska (Halina Należyty), Krzysztof Kowalewski (Zygmunt Molibden - pułownik SB), Marian Opania (Zenon Zambik - generał SB), Jerzy Bończak (Morwa), Jerzy Turek (Wacław Jarząbek vel Jerzy Lebioda) i Leon Niemczyk (towarzysz sekretarz).

"Rozmowy kontrolowane" są próbą spojrzenia na stan wojenny z dystansu, potraktowania tego tematu w lżejszy sposób, bowiem poważnych filmów powstało już kilka. Film ma konwencję komedii kryminalnej powiedział po premierze filmu Chęciński w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

"Rozmowy kontrolowane" to historia dalszych losów Ryszarda Ochódzkiego, zwanego Misiem. W grudniu 1981 roku otrzymuje on od Zygmunta Molibdena - znajomego pułkownika SB - zadanie przeniknięcia do struktur "Solidarności" w Suwałkach. Esbecka propozycja stawia Ochódzkiego w patowej sytuacji, z dwóch powodów nie może bowiem odmówić - jest związany z Molibdenem różnymi nie do końca legalnymi interesami. Ponadto pułkownik nakrył Ochódzkiego w dość dwuznacznej sytuacji ze swoją żoną (w tej roli Małgorzata Ostrowska-Królikowska). Ochódzki wyrusza więc w teren, a jego "oręż" stanowią legitymacja "Solidarności" i zdjęcie z Lechem Wałęsą. Odtąd rozpoczyna się ciąg absurdalnych wydarzeń, podczas których główny bohater zupełnie niechcący paląc radziecki czołg, staje się bohaterem podziemia i najbardziej poszukiwaną osobą w Polsce.

Zdjęcie Stanisław Tym w scenie z filmu "Rozmowy kontrolowane" / INPLUS / East News

"Śmierć jak kromka chleba" (1994)

"Śmierć jak kromka chleba" to dramat historyczny w reżyserii Kazimierza Kutza . Produkcja upamiętnia pacyfikację kopalni Wujek po wprowadzeniu stanu wojennego. Wielu znawców uważa obraz za jedno z najważniejszych świadectw tamtego czasu.

Po zniesieniu cenzury w 1990 roku można było w końcu sięgnąć po przemilczane wątki z najnowszej historii Polski. Kazimierz Kutz, jeden z najwybitniejszych portrecistów Śląska, wstrząśnięty tragedią, w której zginęło dziewięciu górników, postanowił przenieść dramatyczne wydarzenia na ekrany, ukazując je z perspektywy prostych górników.

W filmie wystąpili m.in. Janusz Gajos, Jerzy Trela, Jerzy Radziwiłowicz, Mariusz Benit i Roman Gancarczyk.

Wideo youtube

"Żeby nie było śladów" (2021)

Film "Żeby nie było śladów" opowiada o kulisach oraz konsekwencjach morderstwa 18-letniego Grzegorza Przemyka, syna opozycyjnej poetki Barbary Sadowskiej. Obraz był polskim kandydatem do Oscara, jednak ostatecznie nie zdobył nominacji.

Produkcja powstała na podstawie wątków z nagrodzonego Literacką Nagrodą NIKE reportażu Cezarego Łazarewicza "Żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorza Przemyka". Za kamerą stanął Jan P. Matuszyński ( "Ostatnia Rodzina" , serial "Król"). Za produkcję odpowiadało Aurum Film - Leszek Bodzak i Aneta Hickinbotham (producenci nominowanego do Oscara "Bożego Ciała" ).

Rutynowe zatrzymanie w centrum Warszawy zakończyło się tragedią, która wstrząsnęła Polską. W maju 1983 roku władze PRL-u zaangażowały cały swój aparat państwowy - służbę bezpieczeństwa, milicję, media, prokuraturę oraz sądy, by za wszelką cenę i w majestacie prawa ochronić winnych śmierci Grzegorza Przemyka od jakichkolwiek konsekwencji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Żeby nie było śladów" [trailer] materiały prasowe

Mimo iż w czołówce "Żeby nie było śladów" znalazła się informacja, że film jest wyłącznie "oparty na prawdziwych wydarzeniach i materiałach historycznych" oraz że "niektóre zdarzenia, wątki i postaci zostały celowo zmienione lub wymyślone", dzieło Matuszyńskiego okazuje się wstrząsającym portretem początku lat 80. XX wieku, przybliżającym widzowi mechanizmy funkcjonowania totalitarnego reżimu oraz namacalnie oddającym rodzaj grozy, jaka towarzyszyła obywatelom peerelowskiej Polski pisze w recenzji Tomasz Bielenia.

Główne role w obrazie zagrali Tomasz Ziętek i Sandra Korzeniak oraz Mateusz Górski jako Grzegorz Przemyk. Ponadto w produkcji pojawili się m.in. Jacek Braciak, Agnieszka Grochowska, Robert Więckiewicz, Tomasz Kot, Aleksandra Konieczna, Andrzej Chyra, Michał Żurawski i Rafał Maćkowiak.

"Chrzciny" (2022)

Akcja filmu "Chrzciny" rozgrywa się w grudniu 1981 roku. Marianna jest gorliwą katoliczką i postanawia wykorzystać rodzinną uroczystość - chrzciny najmłodszego wnuka, do pojednania swoich skłóconych dzieci. Niespodziewanie przeszkodzi jej w tym generał Jaruzelski, który ogłasza tego dnia stan wojenny. Chcąc doprowadzić intrygę do końca, Marianna postanawia ukryć przed dziećmi prawdę o dramatycznej sytuacji w kraju. To małe z pozoru kłamstwo, uruchomi lawinę nieoczekiwanych zdarzeń.

"Chrzciny" są filmem nierównym. Razi nieodpowiednio harmonijne wymieszanie komedii i dramatu oraz wtórność w stosunku do choćby "Cichej nocy" Piotra Domalewskiego. Warto jednak ten film obejrzeć ze względu na świeże spojrzenie na stan wojenny oraz zaskakującą rolę Katarzyny Figury, która pokazuje, jak wielki drzemie w niej talent do ról dramatycznych. To zdumiewająca metamorfoza ocenił recenzent Łukasz Adamski

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Chrzciny" [trailer] materiały prasowe

