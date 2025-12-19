Powstał film dokumentalny o legendarnym reżyserze. Jan Englert jakiego nie znacie

Jan Englert z aktorstwem był związany od najmłodszych lat. Karierę aktorską rozpoczął jako trzynastolatek, gdy debiutował w filmie Andrzeja Wajdy "Kanał" (1956). W późniejszym czasie ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie i zawodowo związał się z aktorstwem. Odniósł w tej dziedzinie wiele sukcesów, zarówno pod względem występów na deskach teatrów, jak i w filmach czy serialach.

Jan Englert: film dokumentalny o legendarnym reżyserze

"Jan Englert w latach 2003-2025 był dyrektorem artystycznym Teatru Narodowego w Warszawie. Zagrał ponad sto pięćdziesiąt ról teatralnych, przeszło sto filmowych i ponad dwieście telewizyjnych. Jest także reżyserem, mającym na koncie przeszło trzydzieści spektakli teatralnych i trzydzieści pięć przedstawień Teatru Telewizji. W filmie zobaczymy również Beatę Ścibakównę, żonę artysty, oraz Helenę Englert, jego córkę, a także kilkanaście osób z jego otoczenia, z którymi przez lata blisko współpracował. Są wśród nich: Anna Dymna, Maja Komorowska, Małgorzata Kożuchowska, Danuta Stenka, Joanna Szczepkowska, Ewa Wiśniewska, Piotr Adamczyk, Juliusz Machulski, Jan Frycz" - czytamy w informacji prasowej.

Reklama

Autorem scenariusza oraz reżyserem filmu jest Maciej Dancewicz. Producentami: Beata Ścibakówna, Marek Bukowski, Michał Szymanowicz.

"Jan Englert. Spróbuję jeszcze raz pofrunąć": kiedy premiera?

Film zadebiutuje 22 grudnia (poniedziałek) w TVP1 i TVP.VOD o godz. 21:40 - po Teatrze Telewizji.

Zobacz też: W Cannes go nie chcieli, w Wenecji dali Złotego Lwa. To się obraził