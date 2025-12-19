W Cannes go nie chcieli, w Wenecji dali Złotego Lwa. To się obraził
16 stycznia 2026 roku do polskich kin wejdzie "Father Mother Sister Brother", najnowszy film Jima Jarmuscha. Reżyser otrzymał za niego Złotego Lwa podczas festiwalu w Wenecji. Jednak na początku 2025 roku spodziewano się, że film zadebiutuje w Cannes. Jarmusch nie ukrywa, że decyzja o nieprzyjęciu jego filmu do Konkursu Głównego wydarzenia bardzo go zabolała.
Jarmusch był od lat związany z festiwalem w Cannes, a jego kolejne filmy zawsze były pokazywane w ramach tamtejszego Konkursu Głównego. Jeszcze na chwilę przed ogłoszeniem programu 78. edycji wydarzenia z 2025 roku "Variety" podało, że Jarmusch ma pewne miejsce w najważniejszej sekcji. Fakt, że reżyser był nieobecny na Lazurowym Wybrzeżu, był ogromnym szokiem dla środowiska filmowego.
Jarmusch odniósł się do sytuacji w rozmowie z "IndieWire". "Zgłosiłem [‘Father Mother Sister Brother’] do Cannes i usłyszałem, że film nie został wybrany do Konkursu Głównego. Zaproponowali, że puszczą go w innej sekcji. Odpowiedziałem, że to mój pierwszy film od pięciu lat. Byłem w Cannes wiele razy. Taka decyzja nie jest wobec mnie odpowiednia" – mówił reżyser.
Tłumaczył, że nie chodzi mu jednak o nagrody. "Konkurs Główny w Cannes jest dla mnie ważny nie z powodu rywalizacji. Po prostu zwiększa prestiż premiery mojego filmu, dzięki temu mogę spłacić inwestorów i nakręcić nowy film. Nigdy nie chodziło mi o nagrody" – tłumaczył.
"Powiedziałem więc Thierryemu Frémaux [dyrektorowi artystycznemu festiwalu w Cannes], że przykro mi, ale nie, nie sądzę, żebym pokazał mój film w Cannes. I następnego dnia zgłosiłem go [do Konkursu Głównego] festiwalu w Wenecji. […] To była dobra decyzja. W pewnym sensie jestem wdzięczny [Frémaux], bo pojechałem do Wenecji [we wrześniu], a festiwal w Cannes odbywa się w maju. Więc zaszyłem się wtedy w moim domu w górach Catskill i w miesiąc napisałem nowy scenariusz. Zamiast jechać na festiwal, pracowałem nad nowym filmem" – zdradził.
Jarmusch nie ukrywał, że wciąż ma urazę do władz francuskiego festiwalu. "Teraz nie chcę już wracać do Cannes. Gdy [w Wenecji] dziękowałem za nagrodę [...] ktoś ze zgromadzonych na sali krzyknął: ‘Jim, wiesz, że cię kochamy’. I wiesz co? Wszyscy zaczęli bić brawo. Okazali mi prawdziwą, szczerą miłość. To nie było dwa tysiące fryzjerów z L’Oréal w Cannes. To było coś prawdziwego. Naprawdę mnie to poruszyło. Nigdy czegoś takiego nie czułem" – wyjawił. Mocne słowa o publiczności festiwalu w Cannes mogą być zaskakujące. Wygląda na to, że mimo sukcesu w Wenecji decyzja Frémaux jest dla Jarmuscha wciąż bardzo bolesna.
Wygrana "Father Mother Sister Brother" w Wenecji była o tyle zaskakująca, że po pierwszych pokazach przeważały negatywne recenzje. Krytyczka Małgorzata Steciak oceniła decyzję jury pod przewodnictwem Alexandra Payne’a jako "zachowawczą, bezpieczną i rozczarowującą". "Ogromnie szkoda, że jury nie doceniło bardziej oryginalnych reżyserskich głosów" – stwierdziła. Innego zdania był Kuba Armata, który w recenzji dla Interii opisał film Jarmuscha jako "głęboko poruszający, mimo nieprzyzwoicie prostej struktury".