"Marsjanin": jeden z najlepszych filmów sci-fi

"Marsjanin" to nominowana do Oscara w aż siedmiu kategoriach superprodukcja w reżyserii mistrza gatunku Ridleya Scotta. W roli głównej Matt Damon, a w obsadzie również Jessica Chastain, Jeff Daniels oraz Sean Bean. Straszliwa burza piaskowa sprawia, że marsjańska ekspedycja, w której skład wchodzi Mark Watney, musi ratować się ucieczką z Czerwonej Planety. Kiedy ciężko ranny Mark odzyskuje przytomność, stwierdza, że został na Marsie sam. Czyżby był to jego koniec? Nic z tego. Mark rozpoczyna heroiczną walkę o przetrwanie.

Fabułę oparto na bestsellerowej powieści Andy’ego Weira. Budżet wyniósł około 108 milionów dolarów, a film zarobił ponad 630 milionów dolarów na całym świecie. "Marsjanin" spotkał się z pozytywnym przyjęciem krytyków i widzów, na zawsze zapisując się w historii najlepszych produkcji sci-fi.

"To opowieść o przetrwaniu. Główny bohater zostaje sam w obcym miejscu i tylko od niego samego zależy, czy zginie, czy wróci do domu. Jeśli straci wiarę i podda się lękowi, nie będzie miał szans. Musi się opanować i wykorzystać swoją wiedzę, doświadczenie i umiejętności, by zawalczyć o życie" - tak opisywał swój film Ridley Scott.

"Marsjanin" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Marsjanin" zostanie dzisiaj, 25 sierpnia, wyemitowany w Polsacie o godz. 19.55.