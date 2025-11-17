Polsat pokaże dzisiaj najlepszą komedię romantyczną wszech czasów
Kultowy film "Pretty Woman", z Julią Roberts i Richardem Gere'em w rolach głównych, to współczesna wersja bajki o Kopciuszku, która podbiła kina na całym świecie. Historia, ścieżka dźwiękowa oraz świetna gra aktorska uczyniły z filmu prawdziwy fenomen. Polacy będą mieli okazję zobaczyć dzisiaj film w telewizji.
"Pretty Woman" to współczesna, kultowa już wersja bajki o Kopciuszku z Julią Roberts oraz Richardem Gere'em w rolach głównych. Zaradna i żywiołowa panna lekkich obyczajów Vivian Ward (Roberts) przypadkiem spotyka przystojnego milionera Edwarda Lewisa (Gere). Gdy Edward kupuje towarzystwo Vivian na kilka dni, żadne z nich nie podejrzewa, że wkrótce ich znajomość przerodzi się w ponadczasowy romans.
Rewelacyjna ścieżka dźwiękowa z legendarną piosenką Roya Orbisona "Oh, Pretty Woman", fantastyczne kreacje aktorskie oraz urzekająca historia sprawiają, że "Pretty Woman" to jedna z najlepszych komedii romantycznych wszech czasów. Julia Roberts otrzymała za rolę nominację do Oscara w kategorii Najlepsza aktorka. Film odniósł ogromny sukces komercyjny – zarobił ponad 460 mln dolarów na całym świecie, przy budżecie ok. 14 mln dolarów.
Film "Pretty Woman" zostanie dzisiaj, 17 listopada, wyemitowany w Polsacie o godz. 20:35.
