Kultowe filmy "Pretty Woman" mogło być zupełnie innym filmem. Nie tylko zakończenie szokuje

"Pretty Woman": najlepsza komedia romantyczna wszech czasów

"Pretty Woman" to współczesna, kultowa już wersja bajki o Kopciuszku z Julią Roberts oraz Richardem Gere'em w rolach głównych. Zaradna i żywiołowa panna lekkich obyczajów Vivian Ward (Roberts) przypadkiem spotyka przystojnego milionera Edwarda Lewisa (Gere). Gdy Edward kupuje towarzystwo Vivian na kilka dni, żadne z nich nie podejrzewa, że wkrótce ich znajomość przerodzi się w ponadczasowy romans.

Rewelacyjna ścieżka dźwiękowa z legendarną piosenką Roya Orbisona "Oh, Pretty Woman", fantastyczne kreacje aktorskie oraz urzekająca historia sprawiają, że "Pretty Woman" to jedna z najlepszych komedii romantycznych wszech czasów. Julia Roberts otrzymała za rolę nominację do Oscara w kategorii Najlepsza aktorka. Film odniósł ogromny sukces komercyjny – zarobił ponad 460 mln dolarów na całym świecie, przy budżecie ok. 14 mln dolarów.

"Pretty Woman" dzisiaj w telewizji. O której emisja?

Film "Pretty Woman" zostanie dzisiaj, 17 listopada, wyemitowany w Polsacie o godz. 20:35.

