"Czarownica 2": mroczna kontynuacja wielkiego hitu

Akcja filmu w reżyserii Joachima Rønninga rozpoczyna się kilka lat po wydarzeniach "Czarownicy". Rodzinne powiązania komplikują życie Diaboliny i Aurory oraz wystawiają ich wzajemne relacje na ciężką próbę. Nadchodzi wesele, pojawiają się niespodziewani sojusznicy oraz nowe, mroczne siły. Obie bohaterki będą zawierać nowe sojusze oraz staną w obliczu silnych przeciwników w walce o ocalenie wrzosowisk oraz żyjących na nich magicznych stworzeń.

Do roli tytułowej Czarownicy powróciła Angelina Jolie , a w postać Aurory ponownie wciela się Elle Fanning . Na ekranie partnerują im: Michelle Pfeiffer, Chiwetel Ejiofor, Sam Riley i inni.

"Czarownica 2" przez wielu uważana jest za film o wiele mroczniejszy niż pierwsza odsłona. Choć zarobił w kinach prawie 500 mln dolarów, był to wynik gorszy niż w przypadku pierwszej części (ok. 759 mln dolarów). Produkcja była chwalona zwłaszcza za imponującą warstwę wizualną oraz dopracowane kostiumy.

"Czarownica 2" dzisiaj w telewizji. Gdzie i o której oglądać?

Film "Czarownica 2" zostanie dzisiaj, 19 grudnia, wyemitowany w Polsacie o godz. 19.55.

