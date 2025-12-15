Seria filmów "Ciche miejsce" zarobiła na całym świecie ponad 900 milionów dolarów. Składają się na nią trzy filmy: "Ciche miejsce" (2018) i "Ciche miejsce 2" (2020) Johna Krasinskiego oraz spin-off cyklu zatytułowany "Ciche miejsce: Dzień pierwszy" (2024) w reżyserii Michaela Sarnoskiego.



"Ciche miejsce 2" online. Gdzie oglądać?

Od dziś wszystkie filmy można oglądać na platformie SkyShowtime. Do tej pory dostępne były pierwsza część i spin-off. Teraz dołączyła do nich druga odsłona.

W rolach głównych "Cichego miejsca 2" wystąpili: Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe oraz Cillian Murphy. John Krasinski pojawia się jako Lee Abbott w retrospekcjach. Akcja rozpoczyna się dokładnie w momencie, w którym kończy się pierwsza część. Rodzina Abbottów musi opuścić zniszczony dom i wyruszyć w nieznany świat, wciąż opanowany przez potwory reagujące na dźwięk.

Krasinski początkowo nie planował sequela. Historia powstała dopiero po sukcesie pierwszego filmu i również może pochwalić się bardzo dobrym odbiorem ze strony zarówno widzów, jak i krytyków. Na całym świecie zarobił prawie 300 mln dolarów.

Ponadto pierwszą i drugą odsłonę "Cichego miejsca" można zobaczyć na Netfliksie.

