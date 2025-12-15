Od piątku 12 grudnia na Netfliksie króluje najnowsza część "Na noże". "Żywy czy martwy: Film z serii 'Na noże'" to trzecia odsłona serii o ambitnym i błyskotliwym detektywie, który potrafi rozwiązać nawet najbardziej skomplikowane zagadki. Tym razem Blanc (Daniel Craig) zjawia się w tajemniczej parafii, próbując rozwikłać sprawę zabójstwa dość ekscentrycznego proboszcza.

Reklama

"Fabuła 'Żywy czy martwy' przedstawia najmroczniejszą i najbardziej paskudną sprawę w karierze detektywa Benoita Blanca. Poprzez religijne motywy, film ociera się o refleksję na temat dobra i zła, ale także zawiera wątek związany z obłudą i bogactwem, podobnie zresztą jak w poprzednich częściach" - pisała w recenzji Interii Justyna Miś.



Na ekranie poza Craigiem oglądamy Josha O'Connora, Glenn Close, Josha Brolina, Milę Kunis, Jeremy'ego Rennera, Kerry Washington, Andrew Scotta, Cailee Spaeny, Daryla McCormacka oraz Thomasa Hadena Churcha.

Czy powstanie kolejna część "Na noże"?

Twórca popularnej serii, Rian Johnson, w wywiadach nie ucieka od pytań o kolejną część "Na noże". Wraz z premierą trzeciej odsłony, kończy się umowa Johnsona z Netfliksem. Gigant streamingowy zapłacił za dwa sequele "Na noże" aż 450 milionów dolarów. Reżyser dał jednak znać w rozmowie z "The Hollywood Reporter", że zakończenie jego umowy nie oznacza końca serii.

"Czuję się kreatywnie naładowany po tym filmie. Daniel [Craig] i ja zaczynamy już myśleć, o czym mogłaby opowiadać kolejna część, gdybyśmy ją nakręcili. Nie wiem, po co miałbym zakończyć tę serię" - przyznał.

Z kolei w najnowszym wywiadzie Entertainment Weekly zdradził, że pojawiają się pomysły na ewentualną czwartą odsłonę.

"Mam kilka pomysłów, które są raczej na poziomie koncepcji. Takich zalążków w stylu: 'okej, to mogłoby być interesujące, gdyby tym razem było właśnie w ten sposób'" - ujawnił Rian Johnson. "Nie mam jeszcze żadnych konkretnych pomysłów. Nie mam ustalonego tematu ani miejsca akcji. Wszystko jest na razie dość mgliste i mam poczucie, że dobrze jest zostawić to w takiej formie, dopóki nie będę gotowy, by zacząć pisać" - dodał.

Czytaj więcej: Już myślisz, że rozwiązałeś zagadkę, ale reżyser ma asa w rękawie