Polsat pokaże dzisiaj mocne kino akcji. W roli głównej laureat Oscara
W "Bez litości 2" Denzel Washington wraca do swojej kultowej roli Roberta McCalla. Tym razem walka o sprawiedliwość nabiera dla niego osobistego wymiaru, gdy po tragicznej śmierci bliskiej przyjaciółki i byłej współpracowniczki decyduje się własnoręcznie tropić winnych.
Thriller kryminalny "Bez litości 2" z 2018 roku to kontynuacja przeboju kinowego. Laureat dwóch Oscarów i dwóch Złotych Globów, Denzel Washington, powraca jako Robert McCall. Ten nieustraszony i inteligentny samotny bohater znów, w charakterystyczny dla siebie sposób, musi walczyć o sprawiedliwość. Ale tym razem to sprawa osobista.
Robert McCall prowadzi spokojne życie w Bostonie, pracując jako kierowca. Pomaga potrzebującym, jednak jego codzienność zostaje zakłócona, gdy jego przyjaciółka i była współpracowniczka Susan Plummer (Melissa Leo) ginie podczas misji w Brukseli. McCall rozpoczyna własne śledztwo, które prowadzi go do odkrycia spisku sięgającego wysoko w struktury rządowe. W międzyczasie nawiązuje relację z młodym sąsiadem Milesem (Ashton Sanders), starając się uchronić go przed wejściem na przestępczą ścieżkę.
Reżyserii thrillera "Bez litości" i drugiej odsłony tej wciągającej historii podjął się Antoine Fuqua - amerykański reżyser i producent, który ma już w dorobku kilka przebojów kinowych: "Król Artur", "Strzelec", "Olimp w ogniu" czy "Do utraty sił". Była to jego kolejna udana współpraca z Denzelem Washingtonem - wcześniej razem stworzyli "Dzień próby" i "Siedmiu wspaniałych" (2016).
Film "Bez litości 2" zostanie dzisiaj, 18 listopada, wyemitowany w Polsacie o godz. 20.35.
Czytaj więcej: Chciał powrócić w nowej części. Jego marzenia się nie spełniły