"Szklana pułapka": legendarny film z Willisem w roli głównej

"Szklana pułapka" to kultowy thriller akcji, który na stałe zapisał się w historii kina. Bruce Willis w roli nowojorskiego gliny Johna McClane'a staje do nierównej walki z terrorystami, którzy opanowali wieżowiec Nakatomi Plaza w Los Angeles. To właśnie tam, podczas świątecznego przyjęcia, znajduje się jego żona Holly (Bonnie Bedelia). McClane, zdany tylko na siebie, musi wykorzystać swoją pomysłowość i spryt, aby pokonać bezwzględnego Hansa Grubera (Alan Rickman) i jego bandę.

Oprócz charyzmatycznego Willisa i złowieszczego Rickmana, na ekranie oglądamy również Bonnie Bedelia jako Holly, Reginalda VelJohnsona jako sierżanta Powella oraz Williama Athertona w roli reportera Thornburga.

"Szklana pułapka" to jeden z najpopularniejszych "nietypowych filmów bożonarodzeniowych". Produkcja odniosła ogromny sukces komercyjny, zdefiniowałz kino akcji lat 90. i ugruntowała pozycję Bruce’a Willisa. Powstały jeszcze cztery części, jednak za najlepsze uznaje się pierwszą i trzecią odsłonę.

"Szklana pułapka" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Szklana pułapka" zostanie dzisiaj, 16 grudnia, wyemitowana w Polsacie o godz. 19.55.

