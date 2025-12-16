Polsat pokaże dzisiaj klasykę kina akcji. Polacy co roku oglądają
"Szklana pułapka" to kultowy thriller akcji, który na stałe wpisał się na kartach historii kina. Bruce Willis stworzył niezwykle charyzmatyczną postać, a pojedynek z Hansem Gruberem, granym przez Alana Rickmana, do dziś budzi emocje. Film uważany za nietypowy świąteczny klasyk zostanie dzisiaj wyemitowany w telewizji.
"Szklana pułapka" to kultowy thriller akcji, który na stałe zapisał się w historii kina. Bruce Willis w roli nowojorskiego gliny Johna McClane'a staje do nierównej walki z terrorystami, którzy opanowali wieżowiec Nakatomi Plaza w Los Angeles. To właśnie tam, podczas świątecznego przyjęcia, znajduje się jego żona Holly (Bonnie Bedelia). McClane, zdany tylko na siebie, musi wykorzystać swoją pomysłowość i spryt, aby pokonać bezwzględnego Hansa Grubera (Alan Rickman) i jego bandę.
Oprócz charyzmatycznego Willisa i złowieszczego Rickmana, na ekranie oglądamy również Bonnie Bedelia jako Holly, Reginalda VelJohnsona jako sierżanta Powella oraz Williama Athertona w roli reportera Thornburga.
"Szklana pułapka" to jeden z najpopularniejszych "nietypowych filmów bożonarodzeniowych". Produkcja odniosła ogromny sukces komercyjny, zdefiniowałz kino akcji lat 90. i ugruntowała pozycję Bruce’a Willisa. Powstały jeszcze cztery części, jednak za najlepsze uznaje się pierwszą i trzecią odsłonę.
Film "Szklana pułapka" zostanie dzisiaj, 16 grudnia, wyemitowana w Polsacie o godz. 19.55.
Czytaj więcej: Wycofał się z branży z powodu poważnej choroby. Co u niego słychać?