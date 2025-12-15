"Niezniszczalni 4": odważne i mocne kino akcji

Stara gwardia twardzieli powraca w towarzystwie młodszego pokolenia gwiazd kina akcji, by ocalić świat przed trzecią wojną światową. W ręce terrorystów wpada broń masowej zagłady o mocy zdolnej zniszczyć całą planetę. Lee Christmas (Jason Statham) i Barney Ross (Sylvester Stallone) po raz kolejny zwołują ekipę topowych najemników, by stanąć do walki z wyjątkowo bezwzględnym wrogiem.

Tym razem jednak stara gwardia nie wystarczy. Do zespołu twardzieli dołącza więc młode pokolenie reprezentujące nowe style walki, inną taktykę i metody działania. Muszą odbić z rąk terrorystów broń masowej zagłady o niewyobrażalnej sile, zanim trafi ona w ręce dyktatora, który nie cofnie się przed niczym, by ocalić swoją potęgę. Dodatkową komplikacją będzie wybuchowa relacja, która połączy Lee Christmasa ze zmysłową femme fatale Giną (Megan Fox).

Reklama

Stery reżyserskie ponownie objął Scott Waught.

"Niezniszczalni 4" dzisiaj w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Niezniszczalni 4" będzie można zobaczyć dziś, 15 grudnia o godzinie 20:00 w Polsacie.

Zobacz też:

Kolejna gwiazda wyczekiwanej adaptacji. Obsada projektu zapiera dech

