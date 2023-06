"Niezniszczalni 4": Jason Statham próbuje zapobiec III wojnie światowej

Zdjęcia realizowane były przez cztery miesiące w Wielkiej Brytanii, Grecji i Bułgarii. Stery reżyserskie ponownie objął Scott Waugh.

Wszystko wskazuje na to, że czwarta część jest najbardziej dopracowana i efektowna. Już najnowszy "John Wick" udowodnił, że czwórka może być spektakularna i epicka. Produkcja "Niezniszczalnych 4" jest dopięta na ostatni guzik i czeka na odpalenie.

Cała seria zarobiła dotychczas 800 milionów dolarów. Po premierze "Niezniszczalnych 4" może pęknąć bariera miliarda diolarów.

Tym razem "Niezniszczalni" zostają wciągnięci w spisek, który może doprowadzić do wybuchu konfliktu nuklearnego między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Wybuch III wojny światowej wisi na włosku. Dowództwo nad ekipą przejmie bohater grany przez Jasona Stathama . Czy jego ludzie uratują świat przed totalną zagładą? Czy "Niezniszczalni" naprawdę okażą się niezniszczalni? O tym trzeba przekonać się w kinie już 29 września.

Zdjęcie "Niezniszczalni 4" trafią do kin 29 września / Monolith Films / materiały prasowe

"Niezniszczalni": Jak to się zaczęło?

Przypomnijmy! W 2008 roku David Callaham, twórca scenariusza do filmowej adaptacji kultowej gry "Doom" w 2008 roku złożył w siedzibie Warner Bros skrypt do filmowej opowieści o grupie najemników, którzy walczą ze sprzedajnym agentem CIA. Na tym etapie nikt jeszcze nie myślał o filmie, w którym zagrają same gwiazdy kina akcji z lat 80. "Niezniszczalni" bowiem mieli być ukłonem w stronę serialu "Drużyna A". Tyle, że z większą ilością wybuchów!

Szefowie Warner Bros nie widzieli w projekcie Callahama potencjału i skrypt przeleżał na półkach rok. Kiedy już wydawało się, że "Niezniszczalni" podzielą los czekających na realizację projektów, scenariusz przez przypadek trafił w ręce Sylvestra Stallone’a, który po kilku nieudanych projektach powrócił do producenckich łask dzięki sukcesom "Rocky Balboa" i czwartej części "Rambo". Aktor marzył o filmie, w którym zagrałby taką postać, jaką kochają jego wielbiciele - twardziela, co to kulom się nie kłania. I tak narodził się pomysł na stworzenie filmu akcji, w którym dawni herosi staną ramię w ramię z herosami nowego pokolenia, tłukąc złych i podstępnych wrogów. Teraz tylko należało odkupić skrypt od Warnera, przepisać scenariusz (co własnoręcznie uczynił Stallone) i zacząć kompletować ekipę.