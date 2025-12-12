Kolejna gwiazda wyczekiwanej adaptacji. Obsada projektu zapiera dech

"Lalka": Andrzej Chyra dołącza do wyczekiwanego projektu

Andrzej Chyra stworzył na przestrzeni lat wiele zapierających dech kreacji. Zapisał się na stałe w historii polskiego kina dzięki wielokrotnie nagradzanej roli Gerarda w "Długu" z 1999 roku. Aktor zachwycił również w takich produkcjach jak "Katyń", "Carte Blanche", "Komornik" czy serial "Sortownia". W nowej adaptacji powieści Bolesława Prusa wystąpi jako profesor Geist, tajemniczy naukowiec o niejasnej przeszłości.

"Zawsze interesował mnie eksperyment i testowanie granic w procesie twórczym. Dlatego tak bliska jest mi postać wizjonera Geista, naukowca, który gotowy do odkrywania nieznanego ociera się o szaleństwo. A może jest geniuszem?" - mówi Chyra.

Reklama

"Lalka": zachwycająca obsada nowej adaptacji

Premiera "Lalki" z pewnością będzie wydarzeniem sezonu. Na ekranie swój talent zaprezentuje wiele uwielbianych polskich gwiazd. W filmie wystąpią m.in.: Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska, Marek Kondrat, Andrzej Seweryn, Maria Dębska, Mateusz Damięcki, Krystyna Janda, Maja Komorowska, Agata Kulesza, Karolina Gruszka, Borys Szyc, Maja Ostaszewska, Cezary Żak, Filip Pławiak, Dawid Ogrodnik i Maciej Musiałowski.

"To dla nas zaszczyt wprowadzać 'Lalkę' na wielki ekran. Wierzymy, że każde pokolenie potrzebuje swojej filmowej epopei - historii, która zachwyci rozmachem, porwie i na nowo zdefiniuje, czym może być polskie kino. Jesteśmy przekonani, że ta superprodukcja zapisze się w sercach widzów na długie lata" - dodaje Dorota Eberhardt, Prezes Zarządu Kino Świat, dystrybutora filmu "Lalka".

Premiera filmu "Lalka" planowana jest na 30 września 2026 roku.

Zobacz też:

Gwiazdy kina zapraszają na ślub! Piękność pochwaliła się pierścionkiem

