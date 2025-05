Najwięksi twórcy zawalczą o Złotą Palmę

Zaledwie kilka dni dzieli nas od rozpoczęcia 78. edycji Festiwalu Filmowego w Cannes, który odbędzie się w dniach 13-24 maja 2025 roku. Na prestiżowej imprezie nie zabraknie filmów od uznanych twórców, takich jak Joachim Trier czy Wes Anderson. Konkurs główny, który przyciąga uwagę całego świata, będzie areną rywalizacji o Złotą Palmę, a jury pod przewodnictwem Juliette Binoche będzie miało trudne zadanie wyłonienia najlepszej produkcji. Złotą Palmą uhonorowane zostaną reżyserzy, którzy swoją twórczością potrafili zmienić oblicze kina.



Wśród pretendentów do prestiżowej Złotej Palmy znajdują się najnowsze dzieła takich reżyserów, jak Joachim Trier, Wes Anderson czy Jafar Panahi, którzy w swoich filmach poruszają ważne tematy współczesnego świata. Wśród dziewiętnastu filmów, które powalczą o Złotą Palmę, zobaczymy m.in. "The Mastermind" Kelly Reichardt, "The Phoenician Scheme" Wesa Andersona oraz "Nouvelle Vague" Richarda Linklatera. To zróżnicowany zestaw produkcji, który dostarczy zarówno emocji, jak i artystycznych wrażeń. Rok 2025 w Cannes może okazać się przełomowy dla twórczyń filmowych. Aż sześć filmów w konkursie głównym to dzieła kobiet. To wyraźny sygnał, że festiwal idzie w stronę większej reprezentacji kobiet za kamerą. Pełną listę tytułów prezentowaliśmy TUTAJ .

Reklama

W trakcie festiwalu legendarny Robert De Niro odbierze Honorową Złotą Palmę. To wyjątkowe wyróżnienie przyznawane jest za całokształt twórczości, a De Niro, ze swoją imponującą karierą, z pewnością będzie jednym z głównych punktów programu tegorocznego festiwalu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Koci Domek Gabi: Film" [trailer] materiały prasowe

Premiera finałowej odsłony "Mission: Impossible" na czerwonym dywanie w Cannes

Festiwal w Cannes to nie tylko rywalizacja o prestiżowe nagrody, ale także wydarzenia, które przyciągają fanów z całego świata. Już 14 maja odbędzie się pokaz "Mission: Impossible - The Final Reckoning", który zamknie kultową serię o przygodach Ethana Hunta.

Ostatnia część kultowej serii z Tomem Cruise’em trafi do widzów poza konkursem, ale pokaz odbędzie się z pełnym rozmachem i czerwonym dywanem. To symboliczne pożegnanie z jedną z najbardziej widowiskowych produkcji ostatnich dekad, a Cannes, z jego elegancją i klasą, wydaje się idealnym miejscem na taki finał.

ARTE.tv - okno na festiwalowe skarby

Ci, którym filmowych emocji z Cannes nigdy nie za wiele, powinni sprawdzić dokument, który można obejrzeć na ARTE.tv. To nie tylko gratka dla kinomanów, ale też lekcja historii kina w pigułce. "Świat odbity w kamerze: Cannes 2024" dostępny bezpłatnie na platformie, proponuje świeże spojrzenie na to legendarne wydarzenie. Choć na pierwszy rzut oka Cannes to święto przepychu - z czerwonym dywanem, który wymieniany jest trzy razy dziennie, i hotelami zarabiającymi 15% rocznego obrotu w ciągu dwóch tygodni - dokument pokazuje jego drugie oblicze. Festiwal, od samego początku zaprojektowany jako apolityczny, dziś znów staje przed pytaniem o swoją rolę - czy może, a nawet powinien, angażować się w to, co dzieje się poza salą kinową?

Obok tej produkcji, ARTE.tv udostępnia także kolekcję 10 filmów, które przez lata podbijały serca publiczności i jurorów w Cannes. Wśród propozycji prosto z Cannes znajdziemy nagrodzone obrazy z Francji, Portugalii czy Polski, w tym "Jedwabną opowieść" Eleonore Faucher, uznaną przez Europejską Akademię Filmową za jedno z najciekawszych odkryć roku 2004. Z kolei "Zimowe wakacje" Claude’a Millera to subtelna opowieść o dziecięcej ucieczce w świat wyobraźni, a "List" Manoela de Oliveiry - o niemożliwej miłości i bolesnej lojalności. W zestawieniu znalazł się również polski trop - historia opowiedziana w "Liście" posłużyła też Andrzejowi Żuławskiemu za inspirację do "Wierności" z Sophie Marceau.

Filmy prezentowane podczas różnych festiwali Cannes dostępne na ARTE.tv: "Jedwabna opowieść", "List", "Ulica ubogich kochanków", "Człowiek, który nie potrafił milczeć", "Nadziei za dwa grosze", "Wracam do domu", "The Darkroom", "Nelly", "Zimowe wakacje", "An Cccurance At Owl Creek Bridge".

ZOBACZ TEŻ: