78. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes odbędzie się w dniach od 13 do 24 maja 2025 roku. Złotą Palmę przyzna jury pod przewodnictwem francuskiej aktorki Juliette Binoche.

"Juliette Binoche, zwyciężczyni najbardziej prestiżowych nagród, nie szuka wirtuozerii. Woli ufać emocjom i prawdzie chwili" - czytamy w oświadczeniu wystosowanym przez władze festiwalu w Cannes. "Jak zauważył Louis Malle po filmie 'Skaza', pewności jako aktorce dodaje jej 'miłość do kamery oraz oszałamiająca obecność i intensywność występów'".

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sezon nagród filmowych zamknięty! Kontrowersje, dramy i plotki! INTERIA.PL

Binoche będzie pierwszą francuską aktorką na czele Jury Konkursu Głównego w Cannes od 2009 roku. Wówczas zaszczyt ten przypadł Isabelle Huppert.

Honorową Złotą Palmę otrzyma Robert De Niro. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się podczas ceremonii otwarcia 13 maja. Dzień później, 14 maja, na prestiżowym festiwalu widzowie zobaczą premierowy pokaz "Mission: Impossible - The Final Reckoning", czyli wielkiego finału kultowej serii szpiegowskiej. Film zostanie pokazany poza konkursem.

Festiwal Filmowy w Cannes. Ogłoszono filmy, biorące udział w Konkursie Głównym

W czwartek, 10 kwietnia 2025 roku, ogłoszono listę dziewiętnastu filmów, które powalczą o Złotą Palmę w Konkursie Głównym tegorocznego festiwalu w Cannes. Wśród wybranych tytułów znalazł się nowy film Joachima Triera, reżysera głośnego "Najgorszego człowieka na świecie". W "Sentimental Value" na ekranie ponownie zobaczymy Renate Reinsve, a partnerować jej będą m.in. Elle Fanning oraz Stellan Skarsgård.

W konkursie pojawi się również najnowsze dzieło Richarda Linklatera - "Nouvelle Vague", które, jak zapowiadają twórcy, ma ukazywać kulisy powstawania legendarnego "Do utraty tchu" (1960) w reżyserii Jean-Luca Godarda - jednego z filmów-symboli francuskiej Nowej Fali.

Zgodnie z przewidywaniami, o Złotą Palmę powalczy także kolejny film Wesa Andersona - "Fenicki układ" ("The Phoenician Scheme"), zapowiadany jako produkcja szpiegowska. W głównego bohatera, jednego z najbogatszych ludzi w Europie, wcieli się Benicio del Toro. Na ekranie towarzyszyć mu będą same wielkie gwiazdy kina: Bill Murray, Michael Cera, Riz Ahmed, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Willem Dafoe, Bryan Cranston oraz Benedict Cumberbatch.

W gronie tytułów nominowanych do Złotej Palmy, na które już teraz warto zwrócić szczególną uwagę, znalazł się również "Eddington" Ariego Astera oraz "Alpha" Julie Ducournau.

Pełna lista:

"In Simple Accident", Jafar Panahi

"Sentimental Value", Jochim Trier

"Romeria", Carla Simone

"The Mastermind", Kelly Reichardt

"The Eagles of the Republic", Tarik Saleh

"Dossier 137", Dominik Moll

"The Secret Agent", Kleber Mendonça Filho

"Fuori", Mario Martone

"Two Prosecutors", Sergei Loznitsa

"Nouvelle Vague", Richard Linklater

"Sirat", Oliver Laxe

"La Petite Derniere", Hafsia Herzi

"The History of Sound", Oliver Hermanus

"Young Mothers", Jean-Pierre and Luc Dardenne

"Eddington", Ari Aster

"The Phoenician Scheme", Wes Anderson

"Renoir", Chie Hayakawa

"Alpha", Julie Ducournau

"Leave One Day", Amelie Bonin