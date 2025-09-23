Oscarowy film Davida Finchera za chwilę zniknie z VOD. Musisz go obejrzeć

David Fincher, autor "Podziemnego kręgu", "Zodiaka" i "Siedem", w 2010 roku zrealizował kolejny emocjonujący dramat. Film "The Social Network" porwał tłumy i ukazał światu kulisy powstania jednego z najbardziej wpływowych social mediów w historii.

Dramat z Eisenbergiem zniknie z HBO Max. Koniecznie obejrzyj

"The Social Network" skupia się na historii Marka Zuckerberga, którego dzisiaj znamy jako twórcę Facebooka i właściciela Meta. Film pokazuje, jak komputerowy geniusz z Harvardu zakłada nową stronę, która szybko zyskuje na popularności. Mark staje się coraz bardziej sławny i bogaty, ale wszystko ma swoją cenę.

Reklama

W emocjonującej realizacji wzięli udział m.in. Andrew Garfield, Brenda Song, Justin Timberlake, Armie Hammer, Max Minghella, Josh Pence, Josh Getz i Rashida Jones. W główną rolę wcielił się Jesse Eisenberg, znany z "Iluzji", "Prawdziwego bólu" czy "Zombieland".

Scenariusz do produkcji napisał Aaron Sorkin, a reżyserem jest oczywiście David Fincher. Film zebrał aż 118 nominacji do różnych nagród i zdobył trzy najważniejsze statuetki w świecie kina. Zosyał nagrodzony Oscarami za najlepszy scenariusz adaptowany, najlepszą muzykę i najlepszy montaż.

Dramat Finchera z 2010 roku wciąż jest dostępny do obejrzenia na HBO Max w ramach abonamentu. Niestety już 30 września zniknie z oferty tego serwisu VOD. Jeśli jeszcze nie widzieliście oscarowego filmu, to koniecznie sprawdźcie! Nie oderwiecie wzroku od ekranu.

Zdjęcie "The Social Network" / Photo by Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP / AFP

Zobacz też: Rozpoczął się 50. FPFF w Gdyni. Wyjątkowe wydarzenie na gali otwarcia