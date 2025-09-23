Ostatnie godziny przed ogłoszeniem decyzji. Już dziś poznamy zwycięzców
Już dzisiaj wieczorem dowiemy się, kto wygrał pierwsze nagrody Związku Zawodowego Aktorów Polskich. Wręczenie statuetek odbędzie się w Hotelu Mercure w Gdyni podczas 50. edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Jacy artyści zostali nominowani?
Od 25 sierpnia do 10 września członkinie i członkowie Związku Zawodowego Aktorów Polskich (obecnie jest ich ponad 1800) głosowali na swoich ulubieńców w pierwszej edycji nagród Pulsar. Nominacje ogłoszono w czterech kategoriach: inspirująca aktorka, inspirujący aktor, inspirujący debiut, wspierająca reżyserka obsady.
Już dzisiaj wieczorem dowiemy się, do kogo powędrują statuetki. 23 września, podczas 50. jubileuszowego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, odbędzie się uroczysta gala i pierwsza edycja wręczenia nagród Pulsar.
Nominacje we wszystkich czterech kategoriach wskazała Kapituła w składzie: Anna Grycewicz, Małgorzata Lipmann, Wojciech Jaworski, Anna Kuc, Przemysław Furdak, Anna Matysiak, Marcin Radomski, Magdalena Juszczyk i Maciej Ulewicz. Interia ma patronat nad nagrodami Związku Zawodowego Aktorów Polskich.
"To wyróżnienia dla osób, których ekranowa obecność miała prawdziwą siłę oddziaływania - nie tylko artystyczną, ale też ludzką. To nagroda również dla tych, którzy swoją pracą budują jakość, równość, szacunek i solidarność w naszej branży" - mówią pomysłodawcy nagrody.
Nominowane w kategorii inspirująca aktorka na ekranie:
- Aleksandra Adamska - serial "Skazana 4", reż. Bartosz Konopka, główna scenarzystka: Karolina Szymczyk-Majchrzak
- Maja Pankiewicz - film "Innego końca nie będzie", reż. Monika Majorek, scenariusz: Monika Majorek
- Matylda Giegżno - film "Światłoczuła", reż. Tadeusz Śliwa, scenariusz: Tomasz Klimala, Hanna Węsierska
- Masza Wągrocka - serial "Matki Pingwinów", reż. Klara Kochańska-Bajon i Jagoda Szelc, scenariusz: Klara Kochańska-Bajon, Dorota Trzaska, Nina Lewandowska
- Barbara Wypych - serial "Matki Pingwinów", reż. Klara Kochańska-Bajon i Jagoda Szelc, scenariusz: Klara Kochańska-Bajon, Dorota Trzaska, Nina Lewandowska
Nominowani w kategorii inspirujący aktor na ekranie:
- Bartłomiej Deklewa - film "Światłoczuła", reż. Tadeusz Śliwa, scenariusz: Tomasz Klimala, Hanna Węsierska
- Julian Świeżewski - film "Biała odwaga", reż. Marcin Koszałka, Łukasz M. Maciejewski, Marcin Koszałka
- Marcin Dorociński - film "Minghun", reż. Jan P. Matuszyński, scenariusz: Grzegorz Łoszewski
- Artur Paczesny - film "Tyle co nic", reż. Grzegorz Dębowski, scenariusz: Grzegorz Dębowski
- Łukasz Simlat - film "Sezony", reż. Michał Grzybowski, scenariusz: Tomasz Walesiak, Michał Grzybowski
Nominowane w kategorii inspirujący debiut na ekranie:
- Alicja Stasiewcz - film "Wariaci", reż. Jan Jakub Kolski, scenariusz: Jan Jakub Kolski
- Angelika Smyrgała - film "Utrata równowagi", reż. Korek Bojanowski, scenariusz: Korek Bojanowski i Katia Priwieziencew
- Julia Polaczek - film "Lany poniedziałek", reż. Justyna Mytnik, scenariusz: Justyna Mytnik, Rosanna Hall, Monika Dembińska
- Klementyna Karnkowska - film "Innego końca nie będzie", reż. Monika Majorek, scenariusz: Monika Majorek
- Zofia Chabiera - film "To nie mój film", reż. Maria Zbąska, scenariusz: Maria Zbąska
Nominowane w kategorii wspierająca reżyserka obsady:
- Nadia Lebik
- Katarzyna Gryciuk-Krzywda
- Marta Kownacka
- Aleksandra Gruber
- Paulina Krajnik
Pełne listę nominacji wraz z wszystkimi uzasadnieniami znajdziecie na oficjalnym profilu Związku Zawodowego Aktorów Polskich na Facebooku.
