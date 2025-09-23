Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni
Ostatnie godziny przed ogłoszeniem decyzji. Już dziś poznamy zwycięzców

Oprac.: Kinga Szarlej
Gdynia Festiwal Filmowy
Dzisiaj, 23 września (07:30)

Już dzisiaj wieczorem dowiemy się, kto wygrał pierwsze nagrody Związku Zawodowego Aktorów Polskich. Wręczenie statuetek odbędzie się w Hotelu Mercure w Gdyni podczas 50. edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Jacy artyści zostali nominowani?

Pierwsza edycja nagród Pulsar. To wyjątkowe wyróżnienie

Od 25 sierpnia do 10 września członkinie i członkowie Związku Zawodowego Aktorów Polskich (obecnie jest ich ponad 1800) głosowali na swoich ulubieńców w pierwszej edycji nagród Pulsar. Nominacje ogłoszono w czterech kategoriach: inspirująca aktorka, inspirujący aktor, inspirujący debiut, wspierająca reżyserka obsady.

Już dzisiaj wieczorem dowiemy się, do kogo powędrują statuetki. 23 września, podczas 50. jubileuszowego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, odbędzie się uroczysta gala i pierwsza edycja wręczenia nagród Pulsar.

Nominacje we wszystkich czterech kategoriach wskazała Kapituła w składzie: Anna Grycewicz, Małgorzata Lipmann, Wojciech Jaworski, Anna Kuc, Przemysław Furdak, Anna Matysiak, Marcin Radomski, Magdalena Juszczyk i Maciej Ulewicz. Interia ma patronat nad nagrodami Związku Zawodowego Aktorów Polskich.

"To wyróżnienia dla osób, których ekranowa obecność miała prawdziwą siłę oddziaływania - nie tylko artystyczną, ale też ludzką. To nagroda również dla tych, którzy swoją pracą budują jakość, równość, szacunek i solidarność w naszej branży" - mówią pomysłodawcy nagrody.

Poznaj nominowanych w poszczególnych kategoriach

Nominowane w kategorii inspirująca aktorka na ekranie:

  • Aleksandra Adamska - serial "Skazana 4", reż. Bartosz Konopka, główna scenarzystka: Karolina Szymczyk-Majchrzak
  • Maja Pankiewicz - film "Innego końca nie będzie", reż. Monika Majorek, scenariusz: Monika Majorek
  • Matylda Giegżno - film "Światłoczuła", reż. Tadeusz Śliwa, scenariusz: Tomasz Klimala, Hanna Węsierska
  • Masza Wągrocka - serial "Matki Pingwinów", reż. Klara Kochańska-Bajon i Jagoda Szelc, scenariusz: Klara Kochańska-Bajon, Dorota Trzaska, Nina Lewandowska
  • Barbara Wypych - serial "Matki Pingwinów", reż. Klara Kochańska-Bajon i Jagoda Szelc, scenariusz: Klara Kochańska-Bajon, Dorota Trzaska, Nina Lewandowska

Nominowani w kategorii inspirujący aktor na ekranie:

Nominowane w kategorii inspirujący debiut na ekranie:

  • Alicja Stasiewcz - film "Wariaci", reż. Jan Jakub Kolski, scenariusz: Jan Jakub Kolski
  • Angelika Smyrgała - film "Utrata równowagi", reż. Korek Bojanowski, scenariusz: Korek Bojanowski i Katia Priwieziencew
  • Julia Polaczek - film "Lany poniedziałek", reż. Justyna Mytnik, scenariusz: Justyna Mytnik, Rosanna Hall, Monika Dembińska
  • Klementyna Karnkowska - film "Innego końca nie będzie", reż. Monika Majorek, scenariusz: Monika Majorek
  • Zofia Chabiera - film "To nie mój film", reż. Maria Zbąska, scenariusz: Maria Zbąska

Nominowane w kategorii wspierająca reżyserka obsady:

  • Nadia Lebik
  • Katarzyna Gryciuk-Krzywda
  • Marta Kownacka
  • Aleksandra Gruber
  • Paulina Krajnik

Pełne listę nominacji wraz z wszystkimi uzasadnieniami znajdziecie na oficjalnym profilu Związku Zawodowego Aktorów Polskich na Facebooku.

Dowiedz się więcej na temat: 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych
