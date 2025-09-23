Ostatnie godziny przed ogłoszeniem decyzji. Już dziś poznamy zwycięzców

Pierwsza edycja nagród Pulsar. To wyjątkowe wyróżnienie

Od 25 sierpnia do 10 września członkinie i członkowie Związku Zawodowego Aktorów Polskich (obecnie jest ich ponad 1800) głosowali na swoich ulubieńców w pierwszej edycji nagród Pulsar. Nominacje ogłoszono w czterech kategoriach: inspirująca aktorka, inspirujący aktor, inspirujący debiut, wspierająca reżyserka obsady.

Już dzisiaj wieczorem dowiemy się, do kogo powędrują statuetki. 23 września, podczas 50. jubileuszowego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, odbędzie się uroczysta gala i pierwsza edycja wręczenia nagród Pulsar.

Nominacje we wszystkich czterech kategoriach wskazała Kapituła w składzie: Anna Grycewicz, Małgorzata Lipmann, Wojciech Jaworski, Anna Kuc, Przemysław Furdak, Anna Matysiak, Marcin Radomski, Magdalena Juszczyk i Maciej Ulewicz. Interia ma patronat nad nagrodami Związku Zawodowego Aktorów Polskich.

"To wyróżnienia dla osób, których ekranowa obecność miała prawdziwą siłę oddziaływania - nie tylko artystyczną, ale też ludzką. To nagroda również dla tych, którzy swoją pracą budują jakość, równość, szacunek i solidarność w naszej branży" - mówią pomysłodawcy nagrody.

Poznaj nominowanych w poszczególnych kategoriach

Nominowane w kategorii inspirująca aktorka na ekranie:

Aleksandra Adamska - serial "Skazana 4", reż. Bartosz Konopka, główna scenarzystka: Karolina Szymczyk-Majchrzak

- serial "Skazana 4", reż. Bartosz Konopka, główna scenarzystka: Karolina Szymczyk-Majchrzak Maja Pankiewicz - film "Innego końca nie będzie", reż. Monika Majorek, scenariusz: Monika Majorek

- film "Innego końca nie będzie", reż. Monika Majorek, scenariusz: Monika Majorek Matylda Giegżno - film "Światłoczuła", reż. Tadeusz Śliwa, scenariusz: Tomasz Klimala, Hanna Węsierska

- film "Światłoczuła", reż. Tadeusz Śliwa, scenariusz: Tomasz Klimala, Hanna Węsierska Masza Wągrocka - serial "Matki Pingwinów", reż. Klara Kochańska-Bajon i Jagoda Szelc, scenariusz: Klara Kochańska-Bajon, Dorota Trzaska, Nina Lewandowska

- serial "Matki Pingwinów", reż. Klara Kochańska-Bajon i Jagoda Szelc, scenariusz: Klara Kochańska-Bajon, Dorota Trzaska, Nina Lewandowska Barbara Wypych - serial "Matki Pingwinów", reż. Klara Kochańska-Bajon i Jagoda Szelc, scenariusz: Klara Kochańska-Bajon, Dorota Trzaska, Nina Lewandowska

Zdjęcie Aktorki nominowane do nagrody Związku Zawodowego Aktorów Polskich / materiały prasowe

Nominowani w kategorii inspirujący aktor na ekranie:

Nominowane w kategorii inspirujący debiut na ekranie:



Alicja Stasiewcz - film "Wariaci", reż. Jan Jakub Kolski, scenariusz: Jan Jakub Kolski

- film "Wariaci", reż. Jan Jakub Kolski, scenariusz: Jan Jakub Kolski Angelika Smyrgała - film "Utrata równowagi", reż. Korek Bojanowski, scenariusz: Korek Bojanowski i Katia Priwieziencew

- film "Utrata równowagi", reż. Korek Bojanowski, scenariusz: Korek Bojanowski i Katia Priwieziencew Julia Polaczek - film "Lany poniedziałek", reż. Justyna Mytnik, scenariusz: Justyna Mytnik, Rosanna Hall, Monika Dembińska

- film "Lany poniedziałek", reż. Justyna Mytnik, scenariusz: Justyna Mytnik, Rosanna Hall, Monika Dembińska Klementyna Karnkowska - film "Innego końca nie będzie", reż. Monika Majorek, scenariusz: Monika Majorek

- film "Innego końca nie będzie", reż. Monika Majorek, scenariusz: Monika Majorek Zofia Chabiera - film "To nie mój film", reż. Maria Zbąska, scenariusz: Maria Zbąska

Nominowane w kategorii wspierająca reżyserka obsady:

Nadia Lebik

Katarzyna Gryciuk-Krzywda

Marta Kownacka

Aleksandra Gruber

Paulina Krajnik

Pełne listę nominacji wraz z wszystkimi uzasadnieniami znajdziecie na oficjalnym profilu Związku Zawodowego Aktorów Polskich na Facebooku .

