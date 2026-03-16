Poznały się jeszcze w szkole. Po latach przypadek ponownie je połączył

Cara Delevingne: kariera modelki i aktorki

Cara Delevingne należy do jednych z największych gwiazd modelingu, która odnalazła się również w świecie filmowym. Zanim zobaczyliśmy ją na ekranach, była twarzą takich marek jak Chanel czy Dolce & Gabbana, a na modowych wybiegach widzieliśmy ją występującą dla H&M czy Victoria's Secret.

W 2012 roku zadebiutowała w "Annie Kareninie", adaptacji Lwa Tołstoja w reżyserii Joe Wrighta. Pierwszoplanową rolę zagrała w ekranizacji książki Johna Greena, jednego z najpopularniejszych autorów literatury młodzieżowej. W "Papierowych miastach" wcieliła się w Margo, główną bohaterkę. W kolejnych latach wystąpiła w "Legionie samobójców", "Valerianie i Mieście Tysiąca Planet", "Tulipanowej gorączce", "Her Smell", "Polach Londynu", "Rok na całe życie".

Nie stroniła także od seriali. Pojawiła się w "Zbrodniach po sąsiedzku", a w "Carnival Row" zagrała główną rolę u boku Orlando Blooma. W mediach jest nie tylko głośno o jej rolach i kolejnych projektach, ale także życiu prywatnym. Cara Delevingne od kilku lat jest w szczęśliwym związku z Minke, piosenkarką, której prawdziwe imię to Leah Mason.

Chris Perfetti, Cara Delevingne, Quinta Brunson, Minke na rozdaniu GLAAD Awards

Cara Delevingne i Minke: poznały się w szkole, po latach są parą

Mason i Delevingne, choć są parą od 2022 roku, znają się ponad 20 lat. Poznały się w szkole z internatem. Ich drogi skrzyżowały się ponownie na koncercie Alanis Morissette. Krótko potem zaczęły się spotykać.

"Jestem szczęśliwa, że znalazłam idealną osobę, z którą mogę przeżyć życiowe wzloty i upadki. Nie mogę sobie wyobrazić życia bez ciebie. Spędziłam długi czas szukając mojej partnerki w zbrodni, nie zdawałam sobie, że będzie to osoba, z którą chodziłam do szkoły (i w której się podkochiwałam)" - napisała na Instagramie.

Minke pomogła Carze przejść przez trudny czas w życiu, kiedy ta zmagała się z uzależnieniami.

"[Minke - przyp. red.] jest taką osobą, która wyznacza granice i przyszła chwila, w której stwierdziła, że dłużej nie zniesie tej sytuacji. Było to 'błogosławieństwo w przebraniu".

Para często widywana jest na różnych imprezach branżowych, sportowych wydarzeniach. Zamieszczają zdjęcia w serwisach społecznościowych i szczerze opowiadają o swoich uczuciach.

"W ostatnich dwóch latach wiele wydarzyło się w moim życiu. Zmian, dorastania, bólu ale również miłości" - pisała Delevingne.

Jeżeli zastanawiacie się czy dziewczyny nadal są razem, to odpowiedź jest jak najbardziej pozytywna. Ostatnio para pojawiła się wspólnie na rozdaniu nagród GLAAD Media Awards (nagrody przyznawane produkcjom, które zajmują się tematyką społeczności LGBTQ+).

