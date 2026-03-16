Niepozorny film stał się kasowym hitem. Zdradza, co drugą częścią

"Pomoc domowa": niespodziewany hit

Fabuła "Pomocy domowej", adaptacji powieści Friedy McFadden, koncentruje się na Milli, w którą wciela się Sydney Sweeney. Bohaterka podejmuje pracę w domu zamożnego małżeństwa Winchesterów, granych przez Amandę Seyfried i Brandona Sklenara. Początkowo wszystko wydaje się uporządkowane i przewidywalne, jednak z czasem drobne sygnały zaczynają budzić coraz większy niepokój.

"Pomoc domowa" zarobiła w kinach na całym świecie ponad 300 milionów dolarów, co stanowi kamień milowy dla filmu o średnim budżecie. Lionsgate wydało zaledwie 35 milionów dolarów na produkcję nowego dzieła Paula Feiga, co oznacza, że film przyniesie studiu ogromne zyski.

McFadden napisała dwie kontynuacje, a wiadomo, że prace nad drugą częścią filmową już trwają.

Pomoc domowa: zdjęcia do drugiej części już wkrótce

Przed tegoroczną galą rozdania Oscarów w trakcie wywiady udzielanego serwisowi Deadline na czerwonym dywanie, Paul Feig zdradził, że scenariusz drugiej części jest już napisany. Twórca nanosi poprawki, a zdjęcia powinny rozpocząć się tej jesieni.

