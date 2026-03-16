Niepozorny film stał się kasowym hitem. Zdradza, co drugą częścią

Katarzyna Ulman

Po wielkim sukcesie kasowym "Pomocy domowej" kwestią czasu była realizacja drugiej części. Wiemy, kiedy rozpoczną się zdjęcia.

Paul Feig, twórca kinowego przeboju "Pomoc domowa"
"Pomoc domowa": niespodziewany hit

Fabuła "Pomocy domowej", adaptacji powieści Friedy McFadden, koncentruje się na Milli, w którą wciela się Sydney Sweeney. Bohaterka podejmuje pracę w domu zamożnego małżeństwa Winchesterów, granych przez Amandę Seyfried i Brandona Sklenara. Początkowo wszystko wydaje się uporządkowane i przewidywalne, jednak z czasem drobne sygnały zaczynają budzić coraz większy niepokój.

"Pomoc domowa" zarobiła w kinach na całym świecie ponad 300 milionów dolarów, co stanowi kamień milowy dla filmu o średnim budżecie. Lionsgate wydało zaledwie 35 milionów dolarów na produkcję nowego dzieła Paula Feiga, co oznacza, że film przyniesie studiu ogromne zyski.

McFadden napisała dwie kontynuacje, a wiadomo, że prace nad drugą częścią filmową już trwają.

Pomoc domowa: zdjęcia do drugiej części już wkrótce

Przed tegoroczną galą rozdania Oscarów w trakcie wywiady udzielanego serwisowi Deadline na czerwonym dywanie, Paul Feig zdradził, że scenariusz drugiej części jest już napisany. Twórca nanosi poprawki, a zdjęcia powinny rozpocząć się tej jesieni.

