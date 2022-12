Najnowszy projekt Christophera Nolana ma szansę stać się prawdziwym hitem. Bohaterem filmu biograficznego "Oppenheimer" jest fizyk, którego praca w ramach tzw. "Projektu Manhattan" doprowadziła do stworzenia bomby atomowej. To wstrząsająca historia człowieka, który musiał zaryzykować zniszczenie świata, aby pomóc go ocalić.

Wideo "Oppenheimer": Official Trailer

"Oppenheimer": Cillian Murphy jako ojciec chrzestny bomby wodorowej

Ojca chrzestnego bomby atomowej J. Roberta Oppehnheimera zagra Cillian Murphy , gwiazdor takich filmów, jak "28 dni później" , "Śniadanie na Plutonie" , "Wiatr buszujący w jęczmieniu" oraz serialu "Peaky Blinders" .

Obsada filmu "Oppenheimer" jest imponująca. W produkcji, obok Cilliana Murphy’ego, wystąpią: Florence Pugh , Robert Downey Jr. , Rami Malek , Matt Damon , Emily Blunt , Josh Hartnett , Matthew Modine , Casey Affleck i Kenneth Branagh .

Napisany przez Nolana scenariusz filmu został oparty na motywach nagrodzonej Pulitzerem książki Kaia Birda i Martina J. Sherwina "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" (polskie tłumaczenie "Oppenheimer. Triumf i tragedia ojca bomby atomowej" trafi do księgarń we wrześniu 2022).



Premiera filmu zaplanowana została na 21 lipca 2023 roku. Obraz Nolana pojawi się w kinach na dwa tygodnie przed kolejną rocznicą zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę.