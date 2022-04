Casey Affleck w filmie "Oppenheimer"

W Los Angeles trwają zdjęcia do nowego filmu Christophera Nolana . Na planie zdjęciowym pojawił się laureat Oscara Casey Affleck ( "Manchester by the Sea" , "Zabójstwo Jesse'ego Jamesa przez tchórzliwego Roberta Forda" , "Gdzie jesteś Amando?" , "Każdy twój oddech" ).

Nolan i Affleck spotkali się już wcześniej na planie filmu "Interstellar" . W obrazie "Oppenheimer" aktor zagra postać wojskowego.



Najnowszy projekt Christophera Nolana ma szansę stać się prawdziwym hitem. Bohaterem filmu biograficznego "Oppenheimer" jest fizyk, którego praca w ramach tzw. "Projektu Manhattan" doprowadziła do stworzenia bomby atomowej. To wstrząsająca historia człowieka, który musiał zaryzykować zniszczenie świata, aby pomóc go ocalić.



Film "Oppenheimer" powstaje w wytwórni Universal. Produkcja kosztować ma 100 milionów dolarów.



"Oppenheimer": Niezwykła obsada filmu Christophera Nolana

Ojca chrzestnego bomby atomowej J. Roberta Oppehnheimera zagra Cillian Murphy , gwiazdor takich filmów, jak "28 dni później" , "Śniadanie na Plutonie" , "Wiatr buszujący w jęczmieniu" oraz serialu "Peaky Blinders" .



Obsada filmu "Oppenheimer" jest imponująca. W produkcji, obok Cilliana Murphy’ego, wystąpią: Florence Pugh , Robert Downey Jr. , Rami Malek , Matt Damon , Emily Blunt , , Josh Hartnett , Matthew Modine i Kenneth Branagh .

Napisany przez Nolana scenariusz filmu został oparty na motywach nagrodzonej Pulitzerem książki Kaia Birda i Martina J. Sherwina "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" ("Amerykański Prometeusz: Triumf i tragedia J. Roberta Oppenheimera").



Premiera filmu zaplanowana została na 21 lipca 2023 roku. Obraz Nolana pojawi się w kinach na dwa tygodnie przed kolejną rocznicą zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę.



