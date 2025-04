Nowa twarz w obsadzie? Nie uwierzysz, kogo reżyser ma na oku

"Diuna" - nowe twarze w obsadzie?

W produkcji już błyszczy plejada gwiazd: Timothée Chalamet, Zendaya czy Florence Pugh to tylko część ekipy, która ma powrócić w kolejnej odsłonie. Ale "Diuna" to nie tylko kontynuacja - to także nowe twarze. A przy tak wielkim hicie, chętnych do dołączenia nie brakuje.

Według nieoficjalnych informacji Robert Pattinson miałby wcielić się w Scytale’a - enigmatycznego i niebezpiecznego złoczyńcę. Jeśli tak się stanie, zapowiada się elektryzujący pojedynek aktorski na pustyniach Arrakis.

Zdjęcia do filmu mają ruszyć latem, a za kamerą ponownie stanie Denis Villeneuve. Studio Legendary rozwija tym samym swoje rozbudowane uniwersum science fiction, oparte na kultowych powieściach Franka Herberta. Dwie pierwsze części filmowej "Diuny" zarobiły łącznie ponad 1,1 miliarda dolarów i zdobyły osiem Oscarów. Równolegle rozwijany jest też serialowy prequel "Diuna: Proroctwo", którego akcja rozgrywa się 10 tysięcy lat przed narodzinami Paula Atrydy.

W czym ostatnio widzieliśmy Roberta Pattinsona?

Tymczasem Pattinson nie narzeka na brak zajęć. Aktor znany z roli Batmana niedawno zakończył zdjęcia do "The Drama" dla A24, w którym gra u boku Zendayi, oraz "Die, My Love" z Jennifer Lawrence. Obecnie pracuje nad futurystyczną adaptacją "Odysei" w reżyserii Christophera Nolana. A w zanadrzu ma jeszcze autorski projekt "Primetime", również pod szyldem A24.

Niedawno w kinach debiutował nowy film reżysera "Parasite", Bong Joon-ho. W "Mickey 17" Robert Pattinson wcielił się w bohatera, którego życie na kosmicznym statku trwa od jednej śmierci do drugiej. Ludziom w końcu udało się z sukcesem replikować ciało, jednak w tej historii nie wszystko potoczy się tak, jak powinno, gdy załoga wkurzy kosmitów zamieszkujących jedną z planet.

Zdjęcie Robert Pattinson w filmie "Mickey 17" / materiały prasowe

