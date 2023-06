Niepełnoletni widzowie nie obejrzą w kinach filmu "Oppenheimer" Christophera Nolana

Wiadomości

Wchodzący do kin 21 lipca "Oppenheimer" otrzymał właśnie kategorię wiekową R. To oznacza widzowie poniżej 17 roku życia będą mogli obejrzeć go wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna. Po raz ostatni film Christophera Nolana otrzymał tak wysoką kategorię wiekową ponad 20 lat temu. Była to "Bezsenność".

W "ojca broni atomowej" J. Roberta Oppenheimera wciela się Cillian Murphy /materiały prasowe