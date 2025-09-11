Nie żyje Krystyna Wachelko-Zaleska. Gwiazda polskiego kina miała 71 lat

Krystyna Wachelko-Zaleska zmarła w wieku 71 lat

Przyszła na świat 24 stycznia 1954 roku w Krakowie, ale to w stolicy ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną. Została jej absolwentką w 1976 roku. Od razu związała swoją karierę z Teatrem na Woli, a później przeniosła się na deski Teatru Dramatycznego w Warszawie.

Była jedną z czołowych aktorek kina moralnego niepokoju. Jej występy mogliśmy podziwiać m.in. u Krzysztofa Zanussiego w "Constansie" czy u Agnieszki Holland w "Aktorkach prowincjonalnych". Zagrała również w "Personelu", "Wieczorze u Abdona", "Niedzielnych dzieciach" (za którą otrzymała nagrodę na Festiwalu Filmów Autorskich w Bergamo) czy "Śladach na ziemi". W latach 80. widzowie oglądali ją także w "Stacji", "Śpiewach po rosie", "Temidzie" czy "Porze na czarownice". W 1985 roku zagrała też w "Medium" - filmie Jacka Koprowicza uznanym za jeden z najlepszych polskich horrorów.

Reklama

Grała także Weronikę Matwiejczuk w serialu "Roman i Magda". Wystąpiła też w produkcjach odcinkowych "Przyjaciele" (1979-81) Andrzeja Kostenki czy "Punkt widzenia" (1980) Janusza Zaorskiego.

Oprócz aktorstwa zajmowała się również castingiem i dubbingiem. Jako dyrektorka castingu, odpowiadała za dobór obsady do wielu produkcji filmowych i serialowych, a jej ostatnią rolą dubbingową był udział w animacji "Basia. Jestem w sam raz" z 2024 roku. Ostatni raz na ekranie pojawiła się w serialu "Osiecka", gdzie wcieliła się w postać Wandy Jakubowskiej.

Prywatnie związana była z Krzysztofem Zaleskim, aktorem i reżyserem, który był jednym z najwybitniejszych twórców. Małżeństwo doczekało się córki, jednak z czasem ich relacja zaczęła się komplikować. Ostatecznie Krystyna i Krzysztof rozstali się, a reżyser związał się z Marią Pakulnis.

Zobacz też: Polska produkcja porusza ważny temat. "Popłakałam się na pierwszym pokazie"