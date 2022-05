Powodem takiej decyzji nie był jednak skandaliczny atak na komika. Netflix jeszcze przed występem Chappelle’a nie miał w planach pokazywania go na platformie. Przed rozpoczęciem festiwalu szefowie platformy ogłosili, że występy komika Dave’a Chappelle’a na scenie The Hollywood Bowl nie zostaną nagrane. Jak informuje portal "The Hollywood Reporter", występ artysty został zarejestrowany przez jego osobistą ekipę. Często się tak dzieje, gdy komicy pracują nad nowymi materiałami, czego częścią był właśnie występ na festiwalu Netflix Is a Joke Fest. Niewykluczone więc, że moment napaści na Chappelle’a zostanie kiedyś pokazany, ale nie na Netfliksie.

Netflix Is a Joke: Najlepsi komicy na platformie Netflix

Nagrania z festiwalu emitowane będą na platformie Netflix w dniach od 19 maja do 23 czerwca, kiedy to zostanie tam wyemitowany odcinek zawierający fragmenty najlepszych występów. Zostaną one wybrane spośród 288 występów 336 komików, jakie w ostatnich tygodniach zostały zorganizowane w 35 miejscach Los Angeles. Serię występów rozpocznie 19 maja wydarzenie, którego celem było uhonorowanie komików, których już pożegnaliśmy. W jego trakcie John Mulaney oddał honory Robinowi Williamsowi , Dave Chappelle - Richardowi Pryorowi , Chelsea Handler - Joan Rivers , a Jon Stewart - George’owi Carlinowi.

W kolejnych dniach wyemitowane zostaną występy Billa Burra, Amy Schumer , Pete’a Davidsona , Jane Fond y i Lily Tomlin oraz Snoop Dogga. Pojawią się też specjalne odcinki poświęcone Bobowi Sagetowi i komikom LGBTQ+. Będzie też seria wywiadów, których komicy udzielili Davidowi Lettermanowi. Wciąż nie wiadomo, kiedy Netflix pokaże największe z zaplanowanych wydarzeń - występ Gabriela Iglesiasa na stadionie Dodgerów.

