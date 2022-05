Meg Ryan wyreżyseruje Davida Duchovnego

Komedia romantyczna "What Happens Later" to drugi w karierze Meg Ryan projekt reżyserski. W 2015 roku aktorka po raz pierwszy stanęła po drugiej stronie kamery podczas realizacji dramatu wojennego "Ithaca". W niezbyt udanym filmie główne role zagrali: Alex Neustaedter, Sam Shepard i sama Meg Ryan.

Teraz aktorka postanowiła wrócić do gatunku filmowego, za który widzowie ją pokochali i dzięki któremu zdobyła popularność na całym świecie. Dzięki rolom w takich filmach, jak "Kiedy Harry poznał Sally", "Masz wiadomość", "Bezsenność w Seattle", "Kiedy mężczyzna kocha kobietę", "Miasto Aniołów", "Francuski pocałunek", "Kate i Leopold" Meg Ryan w latach 90. XX wieku była królową komedii romantycznych. Nikt nie mógł się z nią równać.

Reklama

Wideo "Kiedy Harry poznał Sally": Popis w restauracji

Produkcja komedii romantycznej "What Happens Later" ma rozpocząć się jeszcze w tym roku w Bentonville w stanie Arkansas. W filmie, który wyreżyseruje Meg Ryan, główne role zagrają ona sama i David Duchovny .

Zdjęcie David Duchovny zagra w komedii romantycznej / Andrew Toth/FilmMagic / Getty Images

Meg Ryan i "What Happens Later"

Bohaterami historii są Willa (Meg Ryan) i Bill (David Duchovny) - byli kochankowie, którzy przypadkiem spotykają się po wielu latach na lotnisku, które zostaje zasypane śniegiem. Para musi spędzić tam noc, czekając na swoje samoloty.

Willa jest żywiołową, niezależną, ale samotną kobietą. Bill jest właśnie w separacji, ma córkę i czeka na rozwód. Oboje dokonują oceny swojego dotychczasowego życia. Każde z nich chce wrócić do domu. W ciągu nocy na lotnisku zostają zmuszeni jednak do zmierzenia się ze swoją przeszłością i do zastanowienia się, co by było, gdyby przed laty się nie rozstali. Czy wciąż jest dla nich jakaś szansa?



Scenariusz filmu oparty jest na sztuce teatralnej "Shooting Star" Stevena Dietza. Nad scenariuszem pracują autor sztuki, dramatopisarz Kirk Lynn oraz Meg Ryan. Jak informują producenci, "What Happens Later" ma być "nostalgicznym podejściem do komedii romantycznych".

"Jesteśmy niesamowicie podekscytowani tym, że przenosimy tę wyjątkową historię na ekran. Wierzymy, że to będzie nowe spojrzenie na życie i na miłość. Wierzymy, że publiczność na całym świecie będzie mogła się identyfikować z tymi bohaterami. W dzisiejszych niepewnych czasach pojednanie jest ważniejsze niż cokolwiek innego" - wyznają producenci.

Premiera komedii romantycznej zapowiadana jest na 2023 rok.



Co działo się z Mag Ryan?

W ostatnich latach Meg Ryan pojawiała się głównie z telewizyjnych produkcjach, a po nieudanym debiucie reżyserskim (2015) zniknęła z show-biznesu na kilka lat. Na początku XX wieku zagrała wprawdzie w kilku filmach, ale wszystkie przeszły bez większego echa. Za rolę Mary w "Kobietach" (2009) dostała nawet nominację do Złotej Maliny.



Część mediów uważa, że ma to związek z operacjami plastycznymi, którym poddała się aktorka. Niestety jej twarz zmieniła się nie do poznania i fani gwiazdy byli zszokowani przemianą Meg Ryan. Zniknęła ich ulubiona aktorka i królowa komedii romantycznych.



Pisano, że gwiazda nie potrafiła pogodzić się z upływem czasu. Po operacjach miała opuchnięta twarz, wystający podbródek i tonę błyszczyku na ogromnych ustach.

Meg Ryan: Zniszczyły ją operacje plastyczne 1 / 9 Naprawdę nazywa się Margaret Mary Emily Anne Hyra. Przyszła na świat 19 listopada 1961 roku w Fairfield, lecz po debiucie w "Bogatych i sławnych" (1981) George'a Cukora postanowiła przenieść się do Nowego Jorku i zmienić nazwisko na Meg Ryan. Na zdjęciu: Meg Ryan w filmie "Kiedy Harry poznał Sally" (1989) Źródło: East News Autor: United Archives/IFA Film udostępnij

"Ja już naprawdę nie mogę robić tych komedii romantycznych. Ileż można!" - powiedziała w 2002 roku Meg Ryan, która niejednokrotnie próbowała przełamać swój stereotypowy wizerunek.



Może jednak dzięki filmowi "What Happens Later" uda jej się wrócić na szczyty?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Meg Ryan kończy 60 lat! Tak się zmieniała © 2021 Associated Press