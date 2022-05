Tom Cruise nie chciał kręcić filmu "Top Gun: Maverick". Dlaczego zmienił zdanie?

Choć film "Top Gun" odniósł ogromny sukces, na powstanie jego kontynuacji trzeba było czekać ponad 35 lat. Przez ten czas było wiele okazji do tego, by zrealizować nawet kilka części tego filmu, ale nigdy do tego nie doszło. Tom Cruise wytłumaczył dlaczego tak się stało. Jego zdaniem nakręcenie "Top Gun 2" wcześniej byłoby nieodpowiedzialne.

Tom Cruise w filmie "Top Gun Maverick" /UIP /materiały prasowe