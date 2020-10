Powstanie biograficzny film o Richardzie Pryorze

Richard Pryor będzie bohaterem filmu biograficznego wyprodukowanego przez studio MGM. Scenariusz filmu napisze twórca serialu „Czarno to widzę” Kenya Barris, który również go wyreżyseruje. Będzie to jego reżyserski debiut.

Zmarły w 2005 roku Richard Pryor to legendarny afroamerykański komik, którego uznaje się za jednego z prekursorów stand-upu. Rozpoczynał swoją karierę, występując w klubach, a jego wizytówką był wulgarny język. W kinie zadebiutował już w 1967 roku. Popularność przyniosła mu seria filmów, w których wystąpił u boku Gene’a Wildera. Były to między innymi "Czyste szaleństwo" oraz "Nic nie widziałem, nic nie słyszałem". Nadużywający papierosów, alkoholu i narkotyków Pryor przeszedł pierwszy zawał serca już w wieku 37 lat. W 1986 roku zostało u niego zdiagnozowane stwardnienie rozsiane. Zmarł w 2005 roku na skutek trzeciego zawału serca. Miał 65 lat.



W przeszłości już kilkukrotnie próbowano przenieść historię życia Pryora na duży ekran. W 2009 roku film o komiku miał wyreżyserować Bill Condon. Do roli Pryora w tym filmie przymierzany był Mike Epps. W postać ojca Pryora miał się wcielić Eddie Murphy, a Oprah Winfrey miała zagrać babcię komika, która prowadziła burdel oraz wychowywała młodego Richarda. Nic z tego projektu nie wyszło.



"Siłą wpływu jego pracy na innych było to, że we wszystkim, co robił, była prawda i szczegółowość wynikająca z samoświadomości, lekceważenia samego siebie połączonych z niezrównanym poziomem jego wrażliwości. Pryor wypracował własny głos, a wszystko, co po nim, było pochodną tego, co sam stworzył. Dla mnie ten film będzie opowieścią o podróży w kierunku wypracowania tego głosu i tego, co go ukształtowało" - powiedział o projekcie jego scenarzysta i reżyser.



Twórców w pracy nad filmem wspiera żona Richarda Pryora, Jennifer Lee Pryor, która była z komikiem aż do jego śmierci. "Obserwując z pierwszego rzędu większość życia Richarda, jestem podekscytowana tym, że tajemnica jego geniuszu w końcu zostanie zbadana. Nie ma lepszej osoby do tego niż Kenya Barris. Richard i Kenya to bracia kreatywni" - mówi wdowa po komiku.