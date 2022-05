Czy Jennifer Aniston i Brad Pitt dadzą sobie kolejną szansę? Ich wspólne zdjęcie pojawiło się na okładce majowego magazynu "New Idea".

Jennifer Aniston i Brad Pitt znowu razem?

O tym, że Jennifer Aniston i Brad Pitt do siebie wrócili, kolorowa prasa rozpisuje się już od czasu rozwodu hollywoodzkiego gwiazdora z Angeliną Jolie. Jednak dowodów wciąż brakuje.



Kiedy w lutym 2019 roku Brad Pitt pojawił się na 50. urodzinach Jennifer Aniston , media na całym świecie spekulowały, że nastąpiło ocieplenie w ich relacjach i postanowili oni dać sobie jeszcze jedną szansę. Potwierdzeniem plotek miał być fakt, że Pitt i Aniston byli widywani w Paryżu.

Ostatnio tabloidy donoszą, że para kilkakrotnie widziana była razem - ponownie w Paryżu. Jaka jest prawda?

"Brad i Jennifer uważają, by nie dać złapać się na randce. To się nie zmieni, dopóki sami nie zmienią zdania na ten temat. W Ameryce ludzie śledzą każdy ich krok, więc wymykają się do Europy" - mówi informator "New Idea", dodając, że Pitt kilkakrotnie zabierał Aniston do Paryża.



Podobno Brad Pitt chce odzyskać swoją byłą żonę. Co ona to? Kiedyś przyznała, że zawsze będzie go kochała, ale czy znowu się w nim... zakocha? To już coś innego.

"Brad namawia ją, by rzuciła komedie romantyczne i nie bała się poważnych ról" - zdradza informator.

Zdjęcie Jennifer Aniston i Brad Pitt na okładce majowego magazynu "New Idea" / materiały prasowe

Ostatnia rola gwiazdy "Przyjaciół" pochodzi z serialu "The Morning Show". Aktorka kończy też pracę na planie dwóch nowych filmów - komedii "Murder Mystery 2" i dramatu "Hail Mary".

Z kolei Brad Pitt współprodukował w tym roku seriale "Peryferia" i "The Three-Body Problem". Aktualnie pracuje na planie filmów "Bullet Train" i "Babylon". Na ekranach polskich kin można go oglądać w przygodowej produkcji "Zaginione miasto".