"Miałam jeden kawałek, na który nie zgodzili się na Oscarach" - powiedziała Schumer podczas występu w Los Angeles. "Uwielbiam go, więc... oto on. Naprawdę nie wiem, dlaczego powiedzieli 'nie'" - dodała komiczka, po czym przedstawiła opis erotycznego zbliżenia z mężem, w którym wykorzystała tytuły nominowanych do Oscarów filmów.

Amy Schumer: Tego dowcipu nie mogła opowiedzieć na Oscarach

"A więc mój mąż robił mi minetę, lub - jak on to nazywa - 'Squid Game' ... Jest więc w moim 'Zaułku koszmarów' , w moim 'Domu Gucci' . A ja mówię: "C'mom C'mon". Wtedy on zaczął "Tick tick... Boom" , zrobił 'Belfast' , aż powiedziałam: 'Zejdź z mojej 'Diuny' . W ten sposób przyszedł na świat nasz syn" - Schumer przytoczyła ocenzurowany dowcip.

"Co myślicie? Uwierzycie, że nie zgodzili się na to?" - zapytała widownię.

Amy Schumer ujawniła wcześniej, że prowadząc oscarową galę, chciała opowiedzieć jeszcze jeden dowcip, ale zrezygnowała z tego pomysłu, gdyż - jak przyznała - odradzili jej to prawnicy. Komiczka nie uznała tego jednak za dowód na to, że żart jest niestosowny i wygłosiła go w czasie swojego ostatniego stand-upowego występu.

" 'Nie patrz w górę' to tytuł filmu? Powinno być 'Nie patrz w dół, w lufę strzelby Aleca Baldwina '. Zabroniono mi to powiedzieć na Oscarach. Ale hej, możecie za to wejść na scenę i komuś przyłożyć" - kpiła Schumer podczas swojego niedawnego stand-upu.

Amy Schumer: Po Oscarach grożono jej śmiercią

Widzów oscarowej gali oburzył też niewybredny żart komiczki na temat nominowanej do nagrody Kirsten Dunst. Schumer w pewnym momencie podeszła do stolika, przy którym zasiadała gwiazda "Melancholii" i nazwała ją "wypełniaczem miejsc".



Określenie to odnosi się do osób, które podczas ważnych wydarzeń, takich jak ceremonie rozdania nagród, zajmują miejsca na widowni w chwili, gdy gwiazdy je opuszczą. Zabieg ten stosuje się po to, by w czasie transmisji nie było widać pustych krzeseł.

Internauci nie docenili poczucia humoru komiczki. Po wygłoszeniu dowcipu na Schumer spadła fala krytyki. W reakcji na liczne nieprzychylne komentarze gwiazda "Wykolejonej" postanowiła uderzyć się w pierś i przeprosić. "Nie chciałam w żaden sposób jej znieważyć. Kocham ją!" - przekonywała w relacji na Instagramie.

Schumer zdradziła, że niektórzy odbiorcy w swoim oburzeniu posunęli się za daleko. W programie radiowym Howarda Sterna powiedziała, że po oscarowej ceremonii dostawała groźby śmierci. Były one na tyle poważne, że zwróciły uwagę Secret Service - federalnego organu ścigania w USA, który zajmuje się ochroną najważniejszych osób w państwie i ich rodzin oraz prowadzeniem śledztw w sprawie oszustw.



"W pewnym momencie zrobiło się naprawdę nieprzyjemnie. Skontaktowali się ze mną przedstawiciele departamentu policji z Los Angeles. Groźby były do tego stopnia niepokojące, że zwrócili się do mnie nawet funkcjonariusze Secret Service. Kiedy dostawałam te wiadomości, pomyślałam: 'Halo, chyba macie zły numer. Piszecie do Amy, nie do Willa'. Mizoginia jest niewiarygodna" - wyznała Schumer.

