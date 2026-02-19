Najbardziej wyczekiwane widowisko tego roku. Kontynuacja kultowego serialu

Cillian Murphy wraca kontynuacji "Peaky Blinders"

Laureat Oscara Cillian Murphy powraca w roli legendarnego Tommy'ego Shelby'ego w pełnometrażowej kontynuacji serialu o gangsterskiej rodzinie z Birmingham. Za kamerą stanie Tom Harper, a scenariusza napisał twórca kultowego serialu, Steven Knight.

"Birmingham, rok 1940. Pośród chaosu Tommy Shelby opuszcza miejsce wygnania, na które z własnej woli się udał, i stawia czoła nowemu wyzwaniu. Kiedy na szali leży przyszłość jego rodziny i kraju, musi wreszcie zmierzyć się ze swoimi demonami i zdecydować, czy chce zająć się swoim dziedzictwem, czy na zawsze je zniszczyć. Na rozkaz Peaky Blinders..." - czytamy w opisie produkcji.

W obsadzie, oprócz Murphy'ego, znaleźli się również: Rebecca Ferguson, Tim Roth, Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee, Ian Peck, Jay Lycurgo, Barry Keoghan oraz Stephen Graham.

Jak już wiem, powstanie również nowa serialowa odsłona tego świata. Netflix i BBC połączyli siły - powstaną dwa nowe sezony serialu, który przedstawi losy nowego pokolenia Shelbych. Za sterami ponownie Steven Knight, a jednym z producentów został Cillian Murphy.

"Peaky Blinders: Nieśmiertelny": muzyka bohaterem filmu

Film zadebiutuje w Netfliksie 20 marca. Tymczasem już na początku miesiąca, a dokładnie 6 marca, pojawi się ścieżka dźwiękowa do produkcji. Będzie zawierać 36 utworów - artystów takich jak m.in. Nick Cave, Fontaines D.C., Lankum oraz McLusky.

Na płycie usłyszymy również utwory znanych ze świata "Peaky Blinders". "Antony Genn i Martin Slattery powracają, by skomponować oryginalną ścieżkę dźwiękową do filmu. Nowe, elektryzujące nagrania przygotowali także Grian Chatten z zespołu Fontaines D.C. oraz Amy Taylor z Amyl & the Sniffers" - możemy przeczytać w informacji prasowej.

W sieci zadebiutował także nowy zwiastun "Peak Blinders: Nieśmiertelny". Możecie zobaczyć go tutaj.

Zobacz też: Epickie widowisko science fiction Netfliksa. Tylko jeden aktor mógł podjąć się tej roli