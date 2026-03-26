Anna Jadowska przewodniczącą jury Konkursu Głównego Mastercard OFF CAMERA 2026

Anna Jadowska: Zachwyca kolejnymi filmami

Wybór Anny Jadowskiej to naturalna kontynuacja jej silnej obecności w kinie autorskim. Wykładowczyni łódzkiej Szkoły Filmowej zadebiutowała głośnym i nagradzanym obrazem "Dotknij mnie". Jej ostatnie dzieło, "Kobieta na dachu", odniosło sukces międzynarodowy, celebrując premierę w Konkursie Głównym Tribeca Film Festival w Nowym Jorku. Film ten przyniósł Dorocie Pomykale nagrodę dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej, a w Polsce został uhonorowany m.in. Główną Nagrodą Konkursu Polskich Filmów na Festiwalu Camerimage oraz Nagrodą Publiczności i nagrodą aktorską na Festiwalu Mastercard OFF CAMERA.

W dorobku reżyserki znajduje się również ceniony film "Dzikie róże", za który otrzymała nagrodę MFF w Sztokholmie, Główną Nagrodę na Festiwalu w Cottbus oraz Nagrodę im. Krzysztofa Krauze przyznawaną przez Gildię Reżyserów Polskich. Praca ta przyniosła jej także nominację do Polskich Nagród Filmowych Orły w kategorii Najlepsza Reżyseria.

Obecnie Anna Jadowska finalizuje prace nad międzynarodową koprodukcją "Each of us". Jest to wielowymiarowy projekt poświęcony historii obozu koncentracyjnego Ravensbrück, składający się z czterech rozdziałów reżyserowanych przez europejskie twórczynie. W jedną z głównych ról w filmie wcieliła się światowej sławy aktorka Diane Kruger. Artystka z powodzeniem realizuje się również na polu literackim - w marcu bieżącego roku ukazała się jej debiutancka powieść zatytułowana "Dadzieja".

Kino niezależne? "Poszukiwanie nowego języka"

"Kino niezależne jest dla mnie przede wszystkim poszukiwaniem nowego języka. Historia kinematografii pokazuje, że filmy idące pod prąd - czy to z powodów artystycznych, czy budżetowych - wytyczały nowe formy. Myślę choćby o Johnie Cassavetesie, który podkreślał, że ograniczenia finansowe mogą stać się siłą. Kino tworzone z pasji ma szansę powiedzieć coś autentycznego i wejść w dialog z rzeczywistością. To właśnie takie filmy sama lubię oglądać i chciałabym tworzyć" - mówi Anna Jadowska.

"Mam wrażenie, że kino coraz częściej staje się konsumpcyjne i nastawione na przypodobanie się widzowi. Coraz rzadziej bywa wyzwaniem, stawia niewygodne pytania. A przecież to właśnie takie kino buduje tożsamość kulturową i uczy krytycznego myślenia - zamiast jedynie dostarczać łatwej rozrywki" - dodaje reżyserka.

Obecność Anny Jadowskiej podczas Mastercard OFF CAMERA to przede wszystkim szansa na spotkanie z twórczynią, która od lat współtworzy krajobraz polskiego kina autorskiego. Jej bogate doświadczenie reżyserskie oraz aktywność twórcza - obejmująca zarówno projekty filmowe, jak i niedawny debiut powieściowy - pozwalają spojrzeć na konkursowe propozycje z szerokiej perspektywy. Werdykt międzynarodowego składu pod przewodnictwem reżyserki poznamy podczas gali zamknięcia Mastercard OFF CAMERA, 2 maja 2026 roku.

