Epickie widowisko science fiction Netfliksa. Tylko jeden aktor mógł podjąć się tej roli

Alan Ritchson: zgra głównego bohatera "War Machine"

Jednak ostatniego dnia oficerom przyjdzie zmierzyć się z zagrożeniem, jakiego się nie spodziewali. W filmie "War Machine" zagrają również Dennis Quaid ("Reagan"), Stephan James ("The Piano Lesson), Jai Courtney oraz Esai Morales ("Mission: Impossible - Dead Reckoning").

"Podczas końcowego etapu selekcji do amerykańskich Rangersów, elitarnej formacji lekkiej piechoty Armii USA, ćwiczenia szkoleniowe zespołu przeradzają się w walkę o przetrwanie w obliczu niewyobrażalnego zagrożenia" - czytamy w informacji prasowej.

Film zadebiutuje w Netfliksie 6 marca 2026 roku.

Reklama

Alan Ritchson: serialowy i najlepszy Reacher

Alan Ritchson jest doskonale znany widzom z popularnego serialu "Reacher", gdzie wciela się w głównego bohatera. Pierwszy sezon "Reachera" był oparty na debiutanckiej powieści Childa z 1997 roku "Poziom śmierci". Drugi sezon odpowiadał książce "Elita zabójców", funkcjonującej także pod tytułem "Pech i kłopoty" (2007). Trzecia odsłona serialu bazuje na powieści "Siła perswazji" z 2003 roku.

Czwarty sezon przygód Jacka Reachera będzie oparty na trzynastym tomie serii. W wydanej w 2009 roku powieści zatytułowanej "Gone Tomorrow", bohater targany wyrzutami sumienia stara się rozwiązać zagadkę tajemniczego ataku w nowojorskim metrze.

Zobacz też: Oświadczył się jej, zanim zaczęli oficjalnie randkować. Do dziś tworzą szczęśliwą rodzinę