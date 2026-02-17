To ona wcieli się w kultową bohaterkę? Plotki przybierają na sile

Adria Arjona: najpopularniejsza kandydatka do Wonder Woman

Adria Arjona jest jedną z faworytów widzów do zagrania bohaterki. Plotki i spekulacje o jej potencjalnym angażu przybrały na sile, kiedy Arjona zaczęła spotykać się z Jasonem Momoą (aktor wcieli się w rolę Lobo), a na Instagramie jej konto zaczął obserwować James Gunn, twórca nowego uniwersum DC i reżyser nowego oraz świetnie przyjętego "Supermana".

Wiosną 2025 roku aktorka odniosła się do plotek związanych z fanowskim "angażem" i odpowiedziała czy, wystąpi w nowej odsłonie o przygodach bohaterki.

W rozmowie z CinemaBlend stwierdziła: "Dał mi pierwszą filmową rolę... moją pierwszą rolę w filmie studyjnym. Wiele mu zawdzięczam (...), ale nie wiem".

James Gunn również nie potwierdzał plotek, choć już w lipcu zeszłego roku Umberto Gonzalez, jedna z najepiej poinformowaych osób w Hollywood, stwierdził w podcaście, że Arjona jest z najmocniejszych kandydatek do roli Wonder Woman.

Adria Arjona: plotki przybierają na sile

Jak donosi Filmweb, kolejnym medium, które zdaje się potwierdzać te informacje, jest DeuxMoi. Wcześniej na tym koncie pojawiały się plotki dotyczące innych produkcji (np. "Jokera"), które później okazały się prawdą.

Jak podaje DeuxMoi faworytką Jamesa Gunna ma być właśnie Arjona. Na informację, kto wcieli się w kultową bohaterkę, nie będziemy musieli chyba czekać zbyt długo. W czerwcu na ekranach zadebiutuje "Supergirl" - scenarzystką produkcji jest Ana Nogueira, która będzie również odpowiedzialna za historię nowe Wonder Woman.

