Poznali się na planie, ślub wzięli w tajemnicy. Widzowie od lat podejrzewali romans

Eliza Taylor i Bob Morley: fani spekulowali, że są razem

"The 100" był adaptacją powieści autorstwa Kass Morgan. W tej postapokaliptycznej wizji przyszłości (97 lat po wojnie nuklearnej) setka śmiałków opuszcza umieszczoną w kosmosie Arkę i zostaje wysłana na Ziemię, aby sprawdzić, czy planeta na nowo nadaje się do zamieszkania. Potem zaczynają się kłopoty. Taylor wcielała się w postać Clarke Griffin, Morley - Bellamy'ego Blake'a.

Taylor i Morley przez długi czas swój związek trzymali w tajemnicy, choć fani podejrzewali, że gwiazdy ich ulubionego serialu mogą być razem. Spekulowali w mediach społecznościowych i, jak się okazało, mieli trochę racji.

Eliza Taylor i Bob Morley: pobrali się w tajemnicy

W połowie szóstego sezonu "The 100" aktorzy zaskoczyli widzów udostępniając w czerwcu 2019 roku na Twitterze (obecnie X) wpis, w którym ogłosili, że są już… po ślubie. Ceremonia odbyła się miesiąc wcześniej - 5 maja na Hawajach.

"Ostatnio wyszłam za mąż za mojego najlepszego przyjaciela i bratnią duszę. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i prosimy o uszanowanie naszej prywatności" - napisała Eliza Taylor.

Więcej o ich związku zdradziła Eliza, zamieszczając w 2020 roku w mediach społecznościowych długi post, w którym opisała jak potoczyła się jej historia miłosna.

"Nie sądziłam, że tak opowiem naszą historię miłosną, ale chciałabym się nią podzielić" - napisała Taylor na Instagramie. "Czekałam w Paryżu na powrót swojego kumpla… Nie widziałam się z Bobem od zakończenia zdjęć na początku lutego 2019 roku, a wiele się w tym czasie wydarzyło. Zakończyłam jeden związek, on również. Miałam wprowadzić się do nowego mieszkania w Vancouver, a Bob właśnie skończył pracę nad swoim debiutem reżyserskim. Rozmawiając o rozstaniach i o tym, jak trudno być singlem, jak to częste między przyjaciółmi, wytworzyła się między nami silna więź. Śmialiśmy się i płakaliśmy. Czuliśmy, że nasza relacja się zmienia, ale dla obu z nas było na to za wcześnie".

W marcu 2019 roku coś zaczęło się zmieniać, przyznała Taylor. Wyznała, że kiedy Bob przyszedł pomóc jej w przeprowadzce, nagle wyskoczył jak filip z konopi i zaprosił ją na randkę.

"Wydawało mi się to głupie" - możemy przeczytać na Instagramie. "Byliśmy przecież przyjaciółmi tak długo… myślałam, że sobie ze mnie żartuje. Zaśmiałam się i powiedziałam 'tak'. Ku naszemu zaskoczeniu randka zakończyła się sukcesem. Szczerze mówiąc to było tak, jakby ktoś włączył światło - czuliśmy, że widzimy siebie nawzajem po raz pierwszy".

Eliza Taylor i Bob Morley: kontrowersje i oskarżenia

Aktorka wspomina, że pragnęli tych samych rzeczy, mieli takie same marzenia dotyczące rodziny czy kariery. Ich związek wywołał pewne kontrowersje wśród fanów ze względu na wcześniejsze związki pary (Morley miał zdradzić swoją byłą partnerkę), jednak Taylor zaznacza, że nigdy ani jej celem, ani Boba nie była chęć zranienia ich wcześniejszych partnerów.

"Nie chcieliśmy zaskoczyć widzów, zranić naszych byłych partnerów - po prostu byliśmy zakochani" - napisała Taylor.

Nie wszystkie lata były dla nich szczęśliwe. Na początku 2020 roku Taylor i Morley wyznali, że aktorka poroniła podczas zdjęć do finałowego sezonu "The 100" - czytamy w serwisie Vocal Media. Dwa lata później urodził się syn pary - Henry.

I Taylor, i Morley nie dzielą się zbyt wieloma szczegółami na temat swojej rodziny w mediach społecznościowych. Grają w kolejnych projektach, ostatnio zrealizowali razem film krótkometrażowy "Status: Active". Często spotykają się z fanami podczas konwentów i wracają wspomnieniami do "The 100".

"Ostatni rok był pełen wielkich uczuć, długich biegów, małych zwycięstw. Jestem wdzięczna za bałagan, magię i moją piękną rodzinę" - napisała Taylor pod koniec 2025 roku. I w zasadzie czego chcieć więcej?

