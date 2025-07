Mocno złapcie się foteli! Polsat pokaże hit z Tomem Hollandem

Filmowa adaptacja jednej z najpopularniejszych gier ostatnich lat! Przygotujcie się na wyjątkowe kino akcji, które nie pozwoli wam na oderwanie się od ekranu! W roli głównej występuje Tom Holland - gwiazdor młodego pokolenia, który szturmem podbił serca widzów na całym świecie.

"Uncharted": filmowa adaptacja gry

"Uncharted" to widowiskowa opowieść o przygodach nieustraszonego poszukiwacza skarbów Nathana Drake'a. Tylko jego sprawność, tylko jego intelekt, spryt i determinacja mogą doprowadzić do odnalezienia mitycznej krainy złota - El Dorado. Drake jest potomkiem słynnego korsarza i obieżyświata, sir Francisa Drake'a. To po nim odziedziczył skłonność do brawury, inteligencję i pragnienie niekończącej się przygody. W poszukiwaniu El Dorado towarzyszyć mu będzie zaufany przyjaciel Victor Sullivan oraz przebojowa dziennikarka Elena Fisher.

Reklama

"Uncharted": trwają prace nad kontynuacją!

Jakiś czas temu Mark Wahlberg potwierdził, że trwają prace nad kontynuacją, a scenariusz jest już gotowy. Potwierdził też, że jego bohater, Victor Sullivan, znów pojawi się ze swoimi charakterystycznymi wąsami. W pierwszym filmie zarost zagościł na twarzy postaci jedynie w scenie po napisach.

"Słyszałem sporo pomysłów [na fabułę kontynuacji]. Wiem, że ktoś napisał scenariusz, wciąż nad nim pracują, a wąsy są obecne przez cały czas. Ma to sens, mam je przecież w ostatniej scenie" - mówił Wahlberg w wywiadzie.

Film kosztował 120 milionów dolarów. Zarobił ponad 400 milionów. Mimo średnich recenzji "Uncharted" producent Charles Roven po premierze nie ukrywał, że ma w planach kontynuację.

"Uncharted" w Polsacie. Kiedy emisja?

Film "Uncharted" zostanie dzisiaj, 22 lipca, wyemitowany w Polsacie o godz. 19:55.