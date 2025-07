"Anioły i demony": kasowy hit z Tomem Hanksem w roli głównej

"Anioły i demony" to ekranizacja bestsellerowej kontynuacji "Kodu Da Vinci" w reżyserii Rona Howarda z gwiazdorską obsadą ( Tom Hanks , Ewan McGregor).

Robert Langdon, wykładowca na Harvardzie, znawca symboli, zostaje pilnie wezwany do położonego koło Genewy centrum badań jądrowych. Jego zadaniem jest zidentyfikowanie zagadkowego wzoru wypalonego na ciele nieżyjącego fizyka. Langdon ze zdumieniem stwierdza, że jest to symbol tajemnego bractwa - potężnej, aczkolwiek nieistniejącej od 400 lat organizacji walczącej z Kościołem, do której należały najświetniejsze umysły Europy, jak choćby Galileusz. Jak się okazuje, iluminaci przetrwali w ukryciu do czasów współczesnych i planują straszliwą wendettę.

To druga ekranizacja powieści Dana Browna – po sukcesie "Kodu Da Vinci" Hanks ponownie wcielił się w rolę profesora symboliki religijnej. Film zarobił ponad 485 milionów dolarów globalnie, z czego prawie 350 milionów poza USA, co uczyniło go jednym z największych hitów 2009 roku.

"Anioły i demony" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Anioły i demony" zostanie wyemitowany dzisiaj, 8 lipca, na kanale Polsat o godz. 19.55. Widzowie będą mieli okazję zobaczyć powtórkę w niedzielę, 13 lipca, o godz. 00.30, również w Polsacie.