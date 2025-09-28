Miłośnicy gier podziwiają ją za jedną rolę. Niewielu zna jej nazwisko

"Opowieści z Narnii": Netflix adaptuje szósty tom cyklu

"W szóstym tomie cyklu poznajemy przygody dwójki przyjaciół, Digory’ego i Poli, którzy zostają niespodziewanie przeniesieni z Londynu do Innego Świata przez Andrzeja - wuja Digory’ego, czarodzieja. Spotykają tam złą czarownicę Jadis, poszukują owocu Zaczarowanej Jabłoni i stają się świadkami narodzin Narnii wraz z jej wszystkimi zwierzętami i niezwykłościami" - czytamy w oficjalnym opisie książki wydawnictwa Media Rodzina.

Z pierwszych dostępnych informacji wiemy, że w filmie pojawią się Emma Mackey (Biała Czarownica), Carey Mulligan (matka Digory’ego), Daniel Craig (wujek Andrew). Teraz do obsady dołączyła zanan z fenonemnalnej roli Dedry Meero w “Andorze" Denise Gough. O angażu aktorka opowiedziała w podcaście "We’re Not Kidding". Zdradziła również, że zagra "kogoś bardzo złego".

Projekt Netfliksa to druga próba przeniesienia cyklu C.S. Lewisa na ekran. Poprzednia seria filmów rozpoczęła się produkcją "Lew, czarownica i stara szafa" (2005). W 2008 roku na ekrany kin trafiły z kolei "Opowieści z Narnii: Książę Kaspian".

"Opowieści z Narnii": kim jest Denise Gough?

Denise Gough to irlandzka aktorka i aktywistka znana widzom z seriali "Andor", "Kim jest Erin Carter?", "Skradzione dziecko", "Colette" czy "Pod sztandarem nieba". Wielu miłośników gier komputerowych uwielbia ją za rolę w "Wiedźminie". To właśnie Gough użyczyła w angielskiej wersji gry głosu Yennefer.

W serialu "Andor" widzowie poznają jego historię, dowiedzą się jak dołączył do Rebelii i zaczął wierzyć, iż można pokonać Imperium. Serial przedstawia historię Cassiana Andora, bohatera Rebelii, 5 lat przed wydarzeniami z filmu "Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie".

