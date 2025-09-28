Jeden z najlepszych filmów science fiction. Zawładnął wyobraźnią widzów, powstanie sequel
Widzowie czekali na informację o realizacji wyczekiwanej kontynuacji hitu z 2014 roku ponad dekadę. Na szczęście, dłużej czekać nie musimy. Zdjęcia do "Na skraju jutra 2" mają podobno rozpocząć się w 2026 roku.
"Na skraju jutra" to trzymający w napięciu film science fiction, w którym Tom Cruise wciela się w podpułkownika Billa Cage'a, żołnierza zmuszonego do walki z najeźdźcami z kosmosu, zwanymi Mimikami. Cage, ginąc w walce, odkrywa, że potrafi powracać do życia, co daje mu szansę na doskonalenie swoich umiejętności i znalezienie sposobu na pokonanie wroga. Wraz z doświadczoną wojowniczką Ritą Vrataski (Emily Blunt), stają do walki o przyszłość Ziemi. Film przenosi nas w niedaleką przyszłość, gdzie ludzkość stoi na krawędzi zagłady, a każda chwila może zadecydować o losach świata.
"Na skraju jutra" doczekało się statusu jednej z najciekawszych filmowych produkcji science fiction XXI wieku, a o realizacji kontynuacji mówiono już od dobrych kilku lata.
Ze względu na napięty kalendarz twórców, a w szczególności Tom Cruise’a, który ostatnie lata spędził na planie kolejnych częściach "Mission: Impossible", plany były przekładane, ale fani cały czas mieli nadzieję, że sequel powstanie. I w końcu się doczekali.
Jak informuje serwis World of Reel, zdjęcia mają rozpocząć się pod koniec 2026 roku. W głównych rolach ponownie zobaczymy Toma Cruise’a oraz Emily Blunt. Za kamerą stanie twórca oryginalnego filmu, Doug Liman.
Według informacji dziennikarzy scenariusz kontynuacji powstał już w 2023 roku. Autorem jest Christopher McQuarrie, który napisał również oryginał oraz "Top Gun: Maverick", "Turystę", "Podejrzanych" czy pięć części "Mission: Impossible".
Zobacz też: Przejmujący thriller polityczny Netfliksa. Z taką obsadą szykuje się murowany hit