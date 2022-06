O założeniu przez Matta Damona i Bena Afflecka firmy produkcyjnej poinformował portal "Deadline". Dwójka słynnych aktorów kończy poszukiwania inwestorów, a dużą rolę w nowej firmie pełnić ma prezes Studio 8: Jeff Robinov. Za czasów pracy dla studia Warner Bros. Robinov współpracował już zarówno z Affleckiem ("Operacja Argo", "Miasto złodziei"), jak i z Damonem (seria "Ocean’s Eleven").

W ostatni poniedziałek rozpoczęły się zdjęcia do niezatytułowanego jeszcze filmu poświęconego historii marki Nike. Reżyseruje go Ben Affleck, a w głównej roli występuje Matt Damon. Projekt realizowany jest dla Amazon Studios, a w projekcie biorą też udział studia Skydance Sports i Mandalay Pictures. Według źródeł, na które powołuje się portal "Deadline", w produkcję tego filmu zaangażowana będzie też nowa firma Afflecka i Damona.

Scenariusz filmu o Nike powstał na podstawie scenariusza uwzględnionego na zeszłorocznej niesławnej Czarnej Liście. Mowa o scenariuszu zatytułowanym "Air Jordan" autorstwa Aleksa Convery’ego. Ben Affleck i Matt Damon - laureaci Oscara za scenariusz filmu "Buntownik z wyboru" - zajęli się jego dostosowaniem do własnych potrzeb. Affleck, oprócz reżyserii, w powstającym filmie wcieli się w postać współzałożyciela marki Nike, Phila Knighta. Deleguje on niejakiego Sonny’ego Vaccaro (Damon), by podpisał kontrakt z samym Michaelem Jordanem. Film opowie prawdziwą historię jednego z najsłynniejszych kontraktów w historii zawodowego sportu.

Głównym udziałowcem nowej firmy Afflecka i Damona ma być spółka RedBird Capital należąca do Gerry’ego Cardinale’a. Działa ona w sektorach sportowym, medialnym i rozrywkowym, w które zainwestowała ponad 6 miliardów dolarów. Ostatnio zainwestowała m.in. w piłkarski klub AC Milan, który niedawno zdobył mistrzostwo Włoch.

