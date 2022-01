"Buntownik z wyboru": Ben Affleck i Matt Damon wstydzą się tego, jak zarabiali, nim stali się sławni?

Wiadomości

Podczas wizyty w programie telewizyjnym "The Kelly Clarkson Show" gospodyni poprosiła Bena Afflecka, by odniósł się do plotki, że byli kiedyś z Mattem Damonem tancerzami breakdance (chodzi o taniec z elementami akrobacji na rękach i ewolucji w parterze, wymagający dużej siły i sprawności). Zawstydzony Affleck na chwilę zamilkł, ale po chwili wydusił z siebie kilka wspomnień z tego okresu!

Zdjęcie Ben Affleck i Matt Damon / Franco Origlia / Getty Images