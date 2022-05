W filmie "Peter Five Eight" Spacey wcielił się w postać charyzmatycznego mężczyzny w czarnym samochodzie, który nagle pojawia się w małej górskiej społeczności. W obrazie zobaczymy także Jeta Jandreau i Rebeccę De Mornay.

Reżyser Michael Zaiko Hall wypowiadał się o współpracy z Kevinem Spaceyem w samych superlatywach. "To była czysta radość. Kevin rozśmieszał wszystkich między ujęciami. Myślę, że ta rola będzie zaskoczeniem dla jego fanów" - przyznał w rozmowie z portalem Hollywood Reporter.

Kevin Spacey wraca do aktorstwa

Pierwszym filmem Kevina Spaceya po oskarżeniu o molestowanie seksualne jest rola w czekającym na premierę obrazie "The Man Who Drew God" ("Człowiek, który przyciągnął Boga") w reżyserii Franco Nero. Spacey ma w nim zagrać detektywa badającego sprawę niesłusznie oskarżonego o pedofilię mężczyzny.

Reklama

Spacey wystąpi u boku Vanessy Redgrave, która prywatnie jest małżonką reżysera filmu. Sam Francesco Nero odtwarza rolę tytułowego bohatera, który jest niewidomy, ale wsłuchując się w głos danej osoby potrafi narysować jej portret. To na niego spadają kłopoty, gdy pojawiają się zarzuty, że dopuścił się pedofilii.

W maju 2021 roku Paul Schrader , autor scenariuszy do takich filmów jak "Taksówkarz" czy "Wściekły byk", odniósł się do burzy wokół powrotu Kevina Spaceya na swoim koncie na portalu społecznościowym Facebook.

"Najwyższy czas. Jeśli jest winny przestępstwa, wsadźcie go do więzienia. Jeśli nie, pozwólcie mu grać. Wielu wspaniałych artystów było złymi ludźmi" - napisał.

Kevin Spacey: Bohater seksualnego skandalu

W 2017 r. Spacey zmuszony był wycofać się z życia artystycznego u szczytu swej kariery, której zwieńczeniem był amerykański serial "The House of Card" . W październiku tego roku aktor Anthony Rapp publicznie oskarżył 60-letniego wówczas aktora o to, że próbował przemocą skłonić go do czynności seksualnych w 1986 r., gdy miał zaledwie 14 lat.

Wkrótce po rewelacjach Rappa okazało się, że Spacey napastował też syna znanej dziennikarki telewizyjnej z Bostonu, Heather Unruh, która ujawniła sprawę molestowania jej syna przez laureata Oskara.



W sumie około 20 mężczyzn ujawniło w następstwie, że byli napastowani przez gwiazdora. W tej grupie byli pracownicy teatru The Old Vic w Londynie, w którym aktor od 2004 do 2015 r. był dyrektorem artystycznym. Jednakże, żadna z tych spraw - oprócz molestowania Rappa - nie trafiła do sądu i nie została udowodniona. Spacey konsekwentnie zaprzeczał wszystkim oskarżeniom. Ostatecznie także prawnicy Rappa wycofali pozew, a prokuratura wycofała akt oskarżenia wobec aktora.



Sprawa Rapp vs. Spacey była odpryskiem akcji dotyczącej nadużyć seksualnych oraz przemocy w świecie filmu. Świadectwo Anthoniego Rappa o niestosownym zachowaniu Spaceya było pierwszym głos dotyczącym napastowania mężczyzn, który wpisał się w kampanię społecznego ruchu #MeToo, skierowaną przeciwko mężczyznom zajmujących eksponowane stanowiska w branży rozrywkowej oraz w świecie polityki wymuszającym uległość młodych kobiet.

Kampania rozpoczęła się w październiku 2018 r. oskarżeniami ponad 70 kobiet pod adresem potentata amerykańskiej branży filmowej Harveya Weinsteina.



Netflix, który był głównym producentem "House of Cards", postanowił w obliczu skandalu związanego ze sprawą Kevina Spacey zrezygnować z dalszej współpracy z aktorem w pracach nad szóstym sezonem serialu "The House of Cards". Większość krytyków filmowych uznała, że serial stracił na odejściu aktora. Spadło też zainteresowanie nim widzów.

Zobacz też:

"Boscy": Uszczypliwa satyra na branżę filmową [recenzja]

Juliusz Machulski otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Lublin

Chris Rock wreszcie skomentuje atak Willa Smitha na Oscarach