Ben Affleck, Matt Damon i buty Micheala Jordana

Magazyn "The Hollywood Reporter" ujawnił, że Matt Damon i Ben Affleck pracują wspólnie nad nowym filmem.

Hollywoodzcy gwiazdorzy chcą opowiedzieć niesamowitą, ale prawdziwą historię Sonny'ego Vaccaro i Phila Knighta z firmy Nike. Kiedy mężczyźni kierowali nieznaną jeszcze firmą Nike, produkującą buty do biegania, postanowili namówić do współpracy jednego z najsłynniejszych sportowców - genialnego koszykarza i gwiazdę NBA Michaela Jordana.



Reklama

Film opowie, w jaki sposób mężczyźni próbowali przekonać do współpracy Michaela Jordana, który w 1985 roku został twarzą kolekcji odzieży sygnowanej jego nazwiskiem. Była to pierwsza taka współpraca w historii, która doprowadziła firmę Nike do bezprecedensowego sukcesu.



Wizjonerskie pomysły dyrektora firmy Nike, Sonny'ego Vaccaro (w tej roli Matt Damon) oraz Phila Knighta, współzałożyciela Nike (Ben Affleck), zrewolucjonizowały rynek odzieży sportowej.



Jak zapowiadają twórcy powstającego filmu, postać Michaela Jordana będzie w nim obecna jedynie w rozmowach, nigdy nie zobaczymy go na ekranie. Widzowie obserwować będą starania Vaccaro, mające na celu podpisanie kontraktu ze słynnym koszykarzem. Było to wówczas wielkim wyzwaniem dla nieznanej firmy. Podróż Vaccaro prowadzić będzie od przyjaciół Jordana, po jego trenerów, doradców i rodziców, a w szczególności przedsiębiorczą matkę.

Ben Affleck i Matt Damon wspólnie pracują nad scenariuszem, a pierwszy z nich zajmie się także reżyserią. Obaj oczywiście zagrają główne role. Podczas pracy nad fabułą, aktorzy będą wspomagać się scenariuszem Aleksa Convery'ego. Napisany przez niego "Air Jordan" trafił w ubiegłym roku na prestiżową Czarną Listę najlepszych niezrealizowanych do tej pory scenariuszy.

Wideo "Ostatni pojedynek" [trailer]

Ben Affleck i Matt Damon: To nie jest ich pierwszy raz

Ben Affleck i Matt Damon przyjaźnią się od wielu lat. W 1998 roku otrzymali Oscara za najlepszy scenariusz filmu "Buntownik z wyboru" , którzy obaj napisali.

W 2021 roku współtworzyli scenariusz oraz zagrali razem w filmie "Ostatni pojedynek" , który wyreżyserował Ridley Scott .

Wideo Buntownik z wyboru (1997): BluRay Trailer