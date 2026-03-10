Nowa wersja "Seansu w deszczowe popołudnie"

Powstaje nowa wersja "Seansu w deszczowe popołudnie". W 1964 roku Kim Stanley i Richard Attenborough zagrali główne role w ekranizacji powieści Marka McShane'a z 1961 roku. Teraz Jack Thorne, współtwórca "Dojrzewania" i laureat Emmy, napisał scenariusz do nowej adaptacji.

Fabuła opowiada historię medium Myry, która przekonuje swojego męża Billy'ego do porwania syna bogatej rodziny. Kobieta chce pomóc służbom znaleźć dziecko i w ten sposób zalegalizować swoje niecodzienne zdolności.

Joe Alwyn dołącza do Rachel Weisz i Matthew Macfadyena

Wiemy, że zdjęcia do produkcji się już rozpoczęły. Trwają prace w Wielkiej Brytanii. Teraz poinformowano, że do obsady produkcji dołącza Joe Alwyn, którego mogliśmy oglądać w "Hamnecie", "Brutaliście", "Rodzajach życzliwości" czy "Faworycie". Aktor jest również znany ze swojego związku z piosenkarką Taylor Swift, który zakończył się burzliwie po 6 latach. Alwyn wystąpi u boku Rachel Weisz i Matthew Macfadyena w nowym dramacie Tomasa Alfredsona.

Wśród twórców filmu znaleźli się także operator Marcell Rév, nagrodzona nagrodą BAFTA scenografka Jacqueline Abrahams, projektantka kostiumów Sarah Blenkinsop, nominowany do Oscara projektant fryzur i charakteryzacji Daniel Phillips oraz kierownik castingu Jina Jay.

Produkcją filmu zajmują się Robyn Slovo, Ed Guiney i Andrew Lowe z Element Pictures (firmy z Fremantle) oraz Polly Stokes i Weisz z Astral Projection. Film sfinansowały Film4 i Fremantle. Producentami wykonawczymi są Thorne, Macfadyen, Farhana Bhula i David Kimbangi z Film4. Sprzedażą międzynarodową zajmuje się FilmNation Entertainment.

