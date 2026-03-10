Antonio Banderas i jego polski zięć. Kim jest Alex Gruszynski?

Stella del Carmen Banderas jest córką Antonio Banderasa i Melanie Griffith. Urodziła się w 1996 roku i dorastała w otoczeniu świata filmu, jednak przez długi czas unikała medialnego rozgłosu, który towarzyszył jej rodzicom. Z czasem zaczęła pojawiać się publicznie przy okazji wydarzeń branżowych oraz projektów związanych z modą i produkcją filmową.

Jej partnerem życiowym został Alex Gruszynski. Choć urodził się w Stanach Zjednoczonych, ma polskie korzenie rodzinne. Jest synem polskiego operatora filmowego i sam również rozwija karierę w branży filmowej. Interesuje się produkcją oraz realizacją projektów audiowizualnych, a jego droga zawodowa w dużej mierze związana jest z zapleczem produkcyjnym filmów.

Związek Stelli i Alexa nie jest historią przypadkowego spotkania. Oboje znają się od bardzo wczesnych lat. Według publicznie dostępnych informacji poznali się jeszcze jako dzieci w Los Angeles i przez lata utrzymywali bliską relację.

Antonio Banderas i Stella del Carmen Banderas Juan Naharro Gimenez Getty Images

Stella Banderas i Alex Gruszynski. Historia znajomości z dzieciństwa

Relacja Stelli Banderas i Alexa Gruszynskiego wyróżnia się na tle wielu hollywoodzkich historii miłosnych. Ich znajomość sięga czasów przedszkola. Właśnie wtedy po raz pierwszy się poznali, a wspólna historia rozwijała się przez kolejne lata.

Choć w pewnym momencie ich drogi na krótko się rozeszły, ostatecznie ponownie się odnaleźli i stworzyli trwały związek. Para przez długi czas pozostawała razem, zanim zdecydowała się na kolejny krok.

W sierpniu 2024 roku Stella Banderas ogłosiła w mediach społecznościowych, że przyjęła oświadczyny swojego partnera. Informacji towarzyszyły zdjęcia pierścionka zaręczynowego oraz fotografie z różnych etapów ich wspólnego życia, także z dzieciństwa.

Wpis szybko przyciągnął uwagę mediów na całym świecie. Fani aktora zwrócili uwagę nie tylko na samą wiadomość o zaręczynach, lecz także na fakt, że przyszły mąż Stelli ma polskie korzenie.

Ślub córki Antonio Banderasa w Hiszpanii

Rok później para stanęła na ślubnym kobiercu. Stella Banderas i Alex Gruszynski pobrali się w październiku 2025 roku w Hiszpanii. Uroczystość odbyła się w kameralnej atmosferze, w obecności rodziny i bliskich przyjaciół.

Na zdjęciach z wydarzenia widać było zarówno pannę młodą, jak i jej rodziców. Antonio Banderas pojawił się w klasycznym czarnym smokingu i wznosił toast za nowożeńców. Obok niego obecna była także Melanie Griffith.

Sama ceremonia miała charakter rodzinnego spotkania, dalekiego od hollywoodzkiego przepychu. Stella wybrała koronkową suknię ślubną z odkrytymi ramionami, a jej mąż wystąpił w klasycznym garniturze.

Dla rodziny był to wyjątkowy moment. Aktor nie ukrywał radości z powodu nowego etapu w życiu swojej córki.

Antonio Banderas jako ojciec. Bliska relacja z córką

Antonio Banderas wielokrotnie podkreślał w wywiadach, że relacja z córką jest dla niego jedną z najważniejszych w życiu. Choć jego kariera filmowa rozwijała się w różnych krajach, starał się utrzymywać bliski kontakt z rodziną.

Stella była jedynym wspólnym dzieckiem Banderasa i Melanie Griffith. Aktor pomagał także wychowywać dzieci aktorki z jej wcześniejszych związków, dlatego w rodzinie panowały silne więzi.

Publiczne wypowiedzi Banderasa wskazują, że zawsze wspierał córkę w jej decyzjach życiowych. Zarówno zaręczyny, jak i ślub Stelli były przez niego komentowane z dużą dumą i radością.

Historia małżeństwa Stelli Banderas i Alexa Gruszynskiego sprawiła, że w rodzinie znanego aktora pojawił się ciekawy polski wątek. Choć sam Banderas pochodzi z Hiszpanii, a jego córka dorastała w Stanach Zjednoczonych, jej mąż ma rodzinne powiązania z Polską.