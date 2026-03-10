Nowe nazwiska w obsadzie hitu. Kto udzieli głosu uwielbianemu dinozaurowi?

"Super Mario Galaxy Film": co wiemy o nowej animacji?

Mario, Luigi, księżniczka Peach i Toad wyruszają na kolejną przygodę. Tym razem lecą w kosmos, by przeciwstawić się nikczemnym planom Bowsera i jego syna, Bowsera Jr. Król Koopa i jego potomek chcą porwać księżniczkę Rosalinę. Po drodze Mario spotka nowych przyjaciół, między innymi sympatycznego dinozaura Yoshiego.

Produkcja będzie oparta na dwóch częściach gry wideo "Super Mario Galaxy", które ukazały się w 2007 i 2010 roku. Film jest kontynuacją hitu z 2023 roku. "Super Mario Bros. Film" zarobił na całym świecie 1,361 miliarda dolarów.

"Super Mario Galaxy Film": obsada głosowa pełna gwiazd. Do projektu dołączył Donald Glover

W nadchodzącej produkcji Mario po raz kolejny ponownie przemówi głosem Chrisa Pratta. Do obsady powrócą także: Anya Taylor-Joy (księżniczka Peach), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser) i Keegan-Michael Key (Toad). W nowe postaci, Bowsera Jr. i księżniczkę Rosalinę, wcielą się Benny Safdie i Brie Larson.

Z najnowszych doniesień wynika, że lista gwiazd zaangażowanych w projekt jest jeszcze większa. Ujawniono, że głosu dinozaurowi Yoshiemu udzieli Donald Glover ("Atlanta", "Guava Island"). Wśród ogłoszonych nazwisk są również Luis Guzman (Wart) oraz Issa Rae (Honey Queen).

"Super Mario Galaxy Film". Kiedy premiera?

"Super Mario Galaxy Film" pojawi się w polskich kinach już 10 kwietnia 2026 roku.

Zobacz też:

Juliette Binoche ma polskie korzenie. Mało kto zna tę historię