Kultowa komedia doczekała się kontynuacji. Za chwilę zobaczymy ją na VOD

"Zakręcony piątek" z 2003 roku był nową, uwspółcześnioną wersją komedii Disneya z 1977 roku z udziałem Barbary Harris i Jodie Foster. Produkcja z Lindsay Lohan i Jamie Lee Curtis w rolach głównych okazała się komercyjnym sukcesem.

"Zakręcony piątek 2" podbije streaming. Kiedy i gdzie oglądać?

"Freaky Friday" (bo tak brzmi angielski tytuł filmu) opowiada o matce, Tess (Jamie Lee Curtis), i jej nastoletniej córce, Annie (Lindsay Lohan), które ciągle się kłócą i nie potrafią się zrozumieć. Jedno wydarzenie powoduje, że kobiety zamieniają się ciałami. Od teraz Tess musi poradzić sobie jako nastolatka, a Annie jako kobieta szykująca się do ślubu!

Fani od lat czekali na wielki powrót kultowej komedii z gwiazdorską obsadą. W 2025 roku zadebiutował sequel filmu - "Freakier Friday", czyli "Zakręcony piątek 2". Lindsay Lohan i Jamie Lee Curtis powróciły do swoich ról.

Produkcja okazała się być udanym powrotem i znów przyciągnęła do kin tłumy. Teraz twórcy szykują się do premiery streamingowej. Wiemy, że film trafi do oferty Disney+ już 12 listopada! To idealny seans dla całej rodziny na jesienny wieczór.

"Zakręcony piątek 2" to idealny przykład na to, jak z sukcesem wskrzesić kultowy film. Można śmiało stwierdzić, że to doskonały przepis na nostalgiczny powrót do produkcji, którą kiedyś pokochali widzowie na całym świecie. Chemia między Jamie Lee Curtis i Lindsay Lohan jest niepowtarzalna" - pisała Justyna Miś w swojej recenzji.

Po sukcesie dwóch filmów z serii nikogo nie zaskoczy fakt, że rozważana jest opcja, by trylogię zakończyć filmem "Freakiest Friday".

