Lindsay Lohan i Jamie Lee Curtis powracają do swoich ról po ponad 20 latach od premiery pierwszej części! „Zakręcony piątek 2” udowadnia, że istnieje przepis na udane wskrzeszenie komedii, która dziś ma status kultowej. Seans dostarczył mi solidnej dawki rozrywki, a przede wszystkim – nostalgii.
- Akcja "Zakręconego piątku 2" ma miejsce kilka lat po wydarzeniach z pierwszej części. Anna wychowuje nastoletnią córkę i wkrótce zostanie macochą. Gdy próbuje połączyć dwie rodziny, okazuje się, że historia lubi się powtarzać. Magiczna zamiana ciał następuje tym razem między czterema bohaterkami: babcią, mamą, córką i przyszłą pasierbicą.
- Do swych ról powracają Lindsay Lohan oraz Jamie Lee Curtis. Na ekranie partnerują im m.in.: Julia Butters, Sophia Hammons oraz Manny Jacinto.
- Film "Zakręcony piątek 2" trafił do kin 8 sierpnia 2025.
Motyw zamiany ciał to ryzykowny temat. W kinie łatwo o przesadę lub sztuczność, które odbierają wiarygodność historii. W moim odczuciu twórcom "Zakręconego piątku" z 2003 roku udało się uniknąć tych pułapek i stworzyć pełną rozrywki komedię. Lindsay Lohan i Jamie Lee Curtis stworzyły świetnie zgrany, komediowy duet, który bawi do dziś. Przyznam szczerze, że "Zakręcony piątek" to moja ulubiona komedia z dzieciństwa. Mam do niej ogromny sentyment i wydaje mi się, że mogła ukształtować mój gust w tym gatunku.
W filmie sprzed ponad dwóch dekad poznajemy Tess (Curtis), zapracowaną psychoterapeutkę, która wkrótce ma ponownie wyjść za mąż, oraz jej córkę Annę (Lohan), zbuntowaną nastolatkę zmagającą się z typowymi szkolnymi problemami. Ich relacja pełna jest napięć - Anna na złość matce robi wszystko po swojemu, a Tess reaguje na każdy przejaw buntu frustracją i niezrozumieniem. Podczas kolacji w chińskiej restauracji dochodzi do kłótni. Obie dostają tajemnicze ciasteczka z wróżbą, które powodują zamianę ciał. Powrót do normalności będzie możliwy dopiero wtedy, gdy nauczą się patrzeć na świat oczami tej drugiej i odnajdą wzajemne zrozumienie.
W drugiej części ponownie pojawia się motyw zamiany ciał, ale tym razem nie między dwiema osobami, a aż czterema! Zbliżająca się do czterdziestki Anna samotnie wychowuje równie zbuntowaną, co kiedyś ona sama, nastolatkę Harper (Julia Butters). Pewnego dnia poznaje Erica, przystojnego restauratora, który przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych z Wielkiej Brytanii. Jego córka Lily (Sophia Hammons) kompletnie nie dogaduje się z Harper. Podczas wieczoru panieńskiego iskrzy od skrajnych emocji, aż w końcu dochodzi do zamiany ciał, nie za sprawą chińskich ciasteczek z wróżbą, lecz wielozadaniowej wróżki z przypadku. Od tego momentu muszą dogadać się ze sobą nie tylko Anna i Tess, ale przede wszystkim wrogo do siebie nastawione nastolatki. Ale jak mają to zrobić, będąc w ciałach dojrzałych kobiet? Plan jest prosty - nie dopuścić do ślubu ich rodziców.
"Zakręcony piątek 2" to idealny przykład na to, jak z sukcesem wskrzesić kultowy film. Można śmiało stwierdzić, że to doskonały przepis na nostalgiczny powrót do produkcji, którą kiedyś pokochali widzowie na całym świecie. Chemia między Jamie Lee Curtis i Lindsay Lohan jest niepowtarzalna. Jakby nie minęło ponad 20 lat, a zaledwie jeden dzień od premiery pierwszej części. Julia Butters i Sophia Hammons po zamianie ciał wypadają blado, ale trudno mieć do nich o to pretensje. Curtis i Lohan są niezastąpione. Podobnie chyba pomyśleli twórcy, bo scen z Harper i Lily w drugiej połowie filmu jest jak na lekarstwo. I całe szczęście. Dla mnie cały seans mógłby opierać się wyłącznie na ponownej zamianie ciał Anny i Tess, i i tak byłabym w pełni usatysfakcjonowana.
Ogromnym atutem sequela jest obsada. Oprócz Lohan i Curtis, ściągnięto niemal wszystkich z pierwszej części. Kiedy już wydaje się, że na ekranie pojawiła się większość nazwisk, nagle wkracza Mark Harmon jako mąż Tess. A potem Chad Michael Murray w roli czarującego Jake’a. Wszyscy wnoszą na ekran tyle energii, że mam wrażenie, iż oba filmy przetrwają próbę czasu i nigdy się nie zestarzeją.
"Zakręcony piątek 2" to przede wszystkim udane kino rozrywkowe, utrzymane w klimacie swojego poprzednika. Wspomniałam już o wspaniałej obsadzie, ale to nie jedyne nawiązanie do filmu sprzed dwóch dekad. W pewnym momencie rozbrzmiewają rockowe dźwięki utworu "Take Me Away", a Lindsay Lohan ponownie wkracza na scenę. Jeszcze jednym udanym smaczkiem jest nowa dziewczyna Jake'a, która wygląda dokładnie tak, jak Tess po zamianie ciał w pierwszej części. Zresztą zarówno Curtis, jak i Lohan pokazują ogromny dystans, przede wszystkim do swojego wyglądu. Nie boją się żartować z niedoskonałości, co wypada naprawdę autentycznie i jakoś tak blisko nam, widzom.
8/10
"Zakręcony piątek 2", reż. Nisha Ganatra, USA. Data premiery w kinach: 8 sierpnia 2025 r.
