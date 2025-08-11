Akcja "Zakręconego piątku 2" ma miejsce kilka lat po wydarzeniach z pierwszej części. Anna wychowuje nastoletnią córkę i wkrótce zostanie macochą. Gdy próbuje połączyć dwie rodziny, okazuje się, że historia lubi się powtarzać. Magiczna zamiana ciał następuje tym razem między czterema bohaterkami: babcią, mamą, córką i przyszłą pasierbicą.

ma miejsce kilka lat po wydarzeniach z pierwszej części. Anna wychowuje nastoletnią córkę i wkrótce zostanie macochą. Gdy próbuje połączyć dwie rodziny, okazuje się, że historia lubi się powtarzać. Magiczna zamiana ciał następuje tym razem między czterema bohaterkami: babcią, mamą, córką i przyszłą pasierbicą. Do swych ról powracają Lindsay Lohan oraz Jamie Lee Curtis. Na ekranie partnerują im m.in.: Julia Butters, Sophia Hammons oraz Manny Jacinto.

Film "Zakręcony piątek 2" trafił do kin 8 sierpnia 2025.

Motyw zamiany ciał to ryzykowny temat. W kinie łatwo o przesadę lub sztuczność, które odbierają wiarygodność historii. W moim odczuciu twórcom "Zakręconego piątku" z 2003 roku udało się uniknąć tych pułapek i stworzyć pełną rozrywki komedię. Lindsay Lohan i Jamie Lee Curtis stworzyły świetnie zgrany, komediowy duet, który bawi do dziś. Przyznam szczerze, że "Zakręcony piątek" to moja ulubiona komedia z dzieciństwa. Mam do niej ogromny sentyment i wydaje mi się, że mogła ukształtować mój gust w tym gatunku.

W filmie sprzed ponad dwóch dekad poznajemy Tess (Curtis), zapracowaną psychoterapeutkę, która wkrótce ma ponownie wyjść za mąż, oraz jej córkę Annę (Lohan), zbuntowaną nastolatkę zmagającą się z typowymi szkolnymi problemami. Ich relacja pełna jest napięć - Anna na złość matce robi wszystko po swojemu, a Tess reaguje na każdy przejaw buntu frustracją i niezrozumieniem. Podczas kolacji w chińskiej restauracji dochodzi do kłótni. Obie dostają tajemnicze ciasteczka z wróżbą, które powodują zamianę ciał. Powrót do normalności będzie możliwy dopiero wtedy, gdy nauczą się patrzeć na świat oczami tej drugiej i odnajdą wzajemne zrozumienie.

W drugiej części ponownie pojawia się motyw zamiany ciał, ale tym razem nie między dwiema osobami, a aż czterema! Zbliżająca się do czterdziestki Anna samotnie wychowuje równie zbuntowaną, co kiedyś ona sama, nastolatkę Harper (Julia Butters). Pewnego dnia poznaje Erica, przystojnego restauratora, który przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych z Wielkiej Brytanii. Jego córka Lily (Sophia Hammons) kompletnie nie dogaduje się z Harper. Podczas wieczoru panieńskiego iskrzy od skrajnych emocji, aż w końcu dochodzi do zamiany ciał, nie za sprawą chińskich ciasteczek z wróżbą, lecz wielozadaniowej wróżki z przypadku. Od tego momentu muszą dogadać się ze sobą nie tylko Anna i Tess, ale przede wszystkim wrogo do siebie nastawione nastolatki. Ale jak mają to zrobić, będąc w ciałach dojrzałych kobiet? Plan jest prosty - nie dopuścić do ślubu ich rodziców.

Zdjęcie "Zakręcony piątek 2" / DISNEY / Planet / Forum / Agencja FORUM

"Zakręcony piątek 2": udane kino rozrywkowe

"Zakręcony piątek 2" to idealny przykład na to, jak z sukcesem wskrzesić kultowy film. Można śmiało stwierdzić, że to doskonały przepis na nostalgiczny powrót do produkcji, którą kiedyś pokochali widzowie na całym świecie. Chemia między Jamie Lee Curtis i Lindsay Lohan jest niepowtarzalna. Jakby nie minęło ponad 20 lat, a zaledwie jeden dzień od premiery pierwszej części. Julia Butters i Sophia Hammons po zamianie ciał wypadają blado, ale trudno mieć do nich o to pretensje. Curtis i Lohan są niezastąpione. Podobnie chyba pomyśleli twórcy, bo scen z Harper i Lily w drugiej połowie filmu jest jak na lekarstwo. I całe szczęście. Dla mnie cały seans mógłby opierać się wyłącznie na ponownej zamianie ciał Anny i Tess, i i tak byłabym w pełni usatysfakcjonowana.

Zdjęcie "Zakręcony piątek 2" / Image Capital Pictures / Film Stills / Forum / Agencja FORUM

Ogromnym atutem sequela jest obsada. Oprócz Lohan i Curtis, ściągnięto niemal wszystkich z pierwszej części. Kiedy już wydaje się, że na ekranie pojawiła się większość nazwisk, nagle wkracza Mark Harmon jako mąż Tess. A potem Chad Michael Murray w roli czarującego Jake’a. Wszyscy wnoszą na ekran tyle energii, że mam wrażenie, iż oba filmy przetrwają próbę czasu i nigdy się nie zestarzeją.

"Zakręcony piątek 2" to przede wszystkim udane kino rozrywkowe, utrzymane w klimacie swojego poprzednika. Wspomniałam już o wspaniałej obsadzie, ale to nie jedyne nawiązanie do filmu sprzed dwóch dekad. W pewnym momencie rozbrzmiewają rockowe dźwięki utworu "Take Me Away", a Lindsay Lohan ponownie wkracza na scenę. Jeszcze jednym udanym smaczkiem jest nowa dziewczyna Jake'a, która wygląda dokładnie tak, jak Tess po zamianie ciał w pierwszej części. Zresztą zarówno Curtis, jak i Lohan pokazują ogromny dystans, przede wszystkim do swojego wyglądu. Nie boją się żartować z niedoskonałości, co wypada naprawdę autentycznie i jakoś tak blisko nam, widzom.

8/10

"Zakręcony piątek 2", reż. Nisha Ganatra, USA. Data premiery w kinach: 8 sierpnia 2025 r.

Czytaj więcej: Jamie Lee Curtis broni swojego filmu przed negatywnymi recenzjami. "Nie za ostro?"