"Znachor" , jedna z najpopularniejszych powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, pierwotnie powstała jako scenariusz filmowy. Gdy jednak projekt dwukrotnie odrzucono przez producentów, autor postanowił przerobić go na książkę. Powieść publikowano w odcinkach w codziennej prasie, a jej fabuła szybko zdobyła serca czytelników. Zainteresowanie było tak duże, że wkrótce pojawiły się liczne propozycje ekranizacji.

Pierwszy film na podstawie "Znachora" powstał w 1937 roku, jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Reżyserem był Michał Waszyński, a jego dzieło uznano za jedną z najważniejszych i najbardziej kasowych produkcji kina międzywojennego. Z biegiem lat film ten nieco popadł w zapomnienie, ponieważ dla większości Polaków historia profesora Rafała Wilczura nierozerwalnie kojarzy się z wersją Jerzego Hoffmana z 1982 roku.

Hoffman powierzył główne role Jerzemu Bińczyckiemu, Annie Dymnej i Tomaszowi Stockingerowi. W obsadzie znaleźli się również Igor Śmiałowski jako senior rodu, Bernard Ładysz jako młynarz Prokop, Artur Barciś w roli jego syna, pełna temperamentu Bożena Dykiel jako bratowa Prokopa oraz Piotr Fronczewski jako asystent profesora.

27 września 2023 roku na platformie Netflix pojawiła się nowa adaptacja "Znachora", w której w rolę głównego bohatera wcielił się Leszek Lichota.

"Znachor" w telewizji na Wszystkich Świętych. Gdzie i kiedy oglądać?

Wzruszająca historia chirurga, który po utracie pamięci odnajduje nowe życie, przetrwała próbę czasu. Film Hoffmana wciąż cieszy się ogromną popularnością – jego telewizyjne emisje przyciągają setki tysięcy widzów.

Tradycyjnie na 1 i 2 listopada zaplanowano emisję filmu. Gdzie i kiedy oglądać "Znachora" Jerzego Hoffmana? Oto harmonogram.

1 listopada o godz. 3:00, Zoom TV

1 listopada o godz. 9:20, TVP1

1 listopada o godz. 14:55, Kino Polska

2 listopada o godz. 13:40, TVP1

2 listopada o godz. 20:00, Tele 5

Ponadto 1 listopada o godz. 12:00 Stopklatka wyemituje wersję z 1937 roku. Tego samego dnia o godz. 21.00 Polsat Film wyemituje wersję "Znachora" z 2023 roku.



